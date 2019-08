Red Panthers beginnen met stunt aan EK: België speelt 1-1 gelijk tegen titelverdediger Nederland Werner Thys

17 augustus 2019

21u53 2 EK Hockey Stuntwerk van de Red Panthers in de openingsmatch van het EK. Voor het eerst in een officiële wedstrijd snoepten de Belgische hockeyvrouwen punten af van Nederland, het allerbeste land ter wereld. Voor de Panthers kon het EK in eigen land niet beter beginnen.

Net als zes jaar geleden op het EK in Boom brachten de Red Panthers het volkslied a capella. Meteen een primeur voor de ex-Canadese Abigail Raye die haar eerste interland voor de Panthers speelde. Het duel begon fel met logisch balbezit voor Oranje. Tegen Nederland is het altijd het doel om zo lang mogelijk de nul te houden, maar deze keer moest keeper Aisling D’Hooghe zich reeds na acht minuten omdraaien. Nederland sneed snel door de Belgische verdediging en Frederique Matla liet de Belgische doelvrouw kansloos. Een eerste Nederlandse strafcorner – een variant – leverde net voor het einde van het eerste kwart niets op.

In het tweede kwart nam Elodie Picard de plaats in doel van D’Hooghe over. Picard bewees gedurende die vijftien minuten, waarin de druk van Nederland groot bleef, een uitstekende doublure te zijn. Scoren lukte echter niet voor de wereldkampioen en in de slotseconde van de eerste helft ging een eerste Belgisch schot via Jill Boon naast.

Meteen na de pauze kwamen de Belgen even uit de Nederlandse omknelling en versierden een eerste strafcorner. Alix Gerniers sloeg op rebound raak – de Panthers en de Belgische supporters gingen uit de bol -, maar de scheidsrechter had de fase reeds afgefloten. In plaats van een doelpunt kregen de Panthers een tweede strafcorner die niets opleverde. Een zeer goede indruk maakten de scheidsrechters trouwens niet. Nederland kreeg een derde dubieuze strafcorner en Struijk kreeg onterecht groen. Helemaal aan het einde van kwart drie werden de Panthers toch beloond voor hun doorzettingsvermogen. Een goede video referral van Ambre Ballenghien, die voor de zoveelste keer dit jaar bevestigde, na de derde strafcorner leverde pc nummer vier op. Michelle Struijk stond op de goede plaats en deze keer telde het doelpunt wel: 1-1 met nog vijftien minuten op de klok !

In kwart vier was er geen sprake meer van Nederlandse aanvalsgolven. Sterker nog: de Panthers namen geregeld het initiatief en speelden de wedstrijd mooi uit. Het publiek genoot, de Panthers vierden.

“Een gelijkspel dat aanvoelt als een overwinning”, aldus bondscoach Niels Thijssen. “Dit is het bewijs dat we met onze vrouwenhockey helemaal op de goede weg zijn.”

“Domineren zullen we nog niet meteen doen tegen Nederland, maar de voorbije onderlinge duels maakten toch duidelijk dat we steeds dichter en dichter kwamen”, zei Aline Fobe. “Na hun sterke start hielden wij ons aan ons plan en groeide het geloof. We communiceerden positief en als één blok veroverden we ons eerste punt tegen Nederland in een officiële wedstrijd.”

“Wat begonnen die Nederlanders snel”, reageerde Lien Hillewaert. “Wellicht viel er op de beslissingen van de scheidsrechters wel wat aan te merken, maar we maakten ons niet echt druk. Onze structuur was voortreffelijk. Dit is een bonuspunt.”

De Nederlandse doelpuntenfestivals tegen de Panthers zijn verleden tijd. België weet tegen het beste team ter wereld – in de Pro League werd het 1-2 in Antwerpen en 2-0 in ’s Hertogenbosch - de schade te beperken en nu is het eerste puntengewin een feit.

Volgende afspraak voor de Panthers: maandag om 20.30 uur tegen de Russische meisjes, die in hun openingswedstrijd tegen Spanje opvallend lang standhielden. Pas in de 58ste minuut viel de enige Spaanse treffer.

“De match tegen Rusland is enorm belangrijk. We mogen nu even genieten, maar zeker niet te euforisch doen”, waarschuwde Anne-Sophie Weyns. “Met de voeten op de grond blijven is heel belangrijk.”

