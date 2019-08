Red Panther van de Match Aisling D’Hooghe: “We reageerden enorm sterk” WWT

17 augustus 2019

22u26 1 EK Hockey Aisling D’Hooghe werd na de knaller tegen Nederland de eerste HLN-Panther van de match op het EK.

“Deze trofee wil ik direct delen met Elodie Picard want zij deed het ook voortreffelijk in doel”, lacht D’Hooghe. “Ook tegen Rusland zullen we maandag elk de helft van de wedstrijd voor onze rekening nemen. Dat werd zo voorhand afgesproken. Daarna bekijken we hoe het verder loopt.”

“Nederland begon razendsnel aan de wedstrijd en we hadden het aanvankelijk lastig om ons aan te passen aan dat helse ritme. Het is ongelooflijk knap op welke manier we vervolgens reageerden. Het gaat elke wedstrijd steeds beter tegen Nederland en nu hebben we eindelijk dat punt. “