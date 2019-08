Red Lions zonder Sébastien Dockier op EK hockey: “De concurrentie is groot” AB

06 augustus 2019

17u28

Bron: Belga 0 EK Hockey Shane McLeod heeft zijn selectie van achttien hockeyers bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap, dat van 16 tot 25 augustus in Antwerpen plaatsvindt. De aanvallers Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns en Maxime Plennevaux vielen af, net als de jongeren Nicolas Poncelet en Augustin Meurmans.

Vooral de afwezigheid van Dockier is opvallend. Hij was er de voorbije jaren telkens wel bij en werd met de Red Lions olympisch vicekampioen in 2016 en wereldkampioen in 2018. "Het was een moeilijke puzzel", verklaarde McLeod. "De concurrentie is groot, zeker in de aanval. Dat Dockier niet geselecteerd is, is zeker geen straf. Uiteraard kan hij er voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar wel weer bij zijn.”

Vrijdag 16 augustus spelen de Belgen de openingsmatch tegen Spanje. Twee dagen later nemen ze het tegen Engeland op en nog eens twee dagen later is Wales de tegenstander. De halve finales worden donderdag 22 augustus gespeeld, de finale zaterdag 24 augustus.

De Belgische selectie

Doelmannen: Vincent Vanasch, Loïc Van Doren

Verdedigers: Arthur Van Doren, Arthur de Sloover, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Loïck Luypaert, Emmanuel Stockbroekx

Middenvelders: John-John Dohmen, Simon Gougnard, Victor Wegnez, Felix Denayer, Antoine Kina

Aanvallers: Thomas Briels, Cédric Charlier, Tom Boon, Florent Van Aubel, Nicolas De Kerpel