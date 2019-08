Red Lions zonder Sébastien Dockier op EK hockey: “De concurrentie is groot” AB

06 augustus 2019

20u48

Bron: Belga 0 EK Hockey Shane McLeod heeft zijn selectie van achttien hockeyers bekendgemaakt voor het Europees kampioenschap, dat van 16 tot 25 augustus in Antwerpen plaatsvindt. De aanvallers Sébastien Dockier, Tanguy Cosyns en Maxime Plennevaux vielen af, net als de jongeren Nicolas Poncelet en Augustin Meurmans.

Vooral de afwezigheid van Dockier is opvallend. Hij was er de voorbije jaren telkens wel bij en werd met de Red Lions olympisch vicekampioen in 2016 en wereldkampioen in 2018. "Het was een moeilijke puzzel", verklaarde McLeod. "De concurrentie is groot, zeker in de aanval. Dat Dockier niet geselecteerd is, is zeker geen straf. Uiteraard kan hij er voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar wel weer bij zijn.”

Vrijdag 16 augustus spelen de Belgen de openingsmatch tegen Spanje. Twee dagen later nemen ze het tegen Engeland op en nog eens twee dagen later is Wales de tegenstander. De halve finales worden donderdag 22 augustus gespeeld, de finale zaterdag 24 augustus.

De Belgische selectie

Doelmannen: Vincent Vanasch, Loïc Van Doren

Verdedigers: Arthur Van Doren, Arthur de Sloover, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Loïck Luypaert, Emmanuel Stockbroekx

Middenvelders: John-John Dohmen, Simon Gougnard, Victor Wegnez, Felix Denayer, Antoine Kina

Aanvallers: Thomas Briels, Cédric Charlier, Tom Boon, Florent Van Aubel, Nicolas De Kerpel

Briels en Wegnez unaniem: “Onze sterkte is de groep”

Victor Wegnez en Thomas Briels blikten vooruit op het EK hockey in eigen land. De twee geloven in de collectieve sterkte van de Red Lions, al beseffen ze dat het vormpeil nog moet worden opgekrikt. “We zijn nog aan het warmdraaien na onze twee oefenwedstrijden tegen Duitsland”, zegt Victor Wegnez. Tegen de Duitsers wonnen de Belgen een keer met 2-1, de andere wedstrijd eindigde op 2-2. “Zelfs al zijn de resultaten hoopgevend, toch zijn er nog veel dingen die beter kunnen. We hebben automatismen nodig om helemaal klaar te zijn.”

Wegnez sprak ook over de stevige concurrentie bij de Red Lions, waardoor onder meer zijn vriend Nicolas Poncelet afviel. “Iedereen verdient het. De concurrentie pusht de groep om op elke training nog iets beter te zijn, om nog meer te geven.” De middenvelder van Racing hoopt op een gelijkaardige ambiance als op het EK in Boom in 2013, toen hij zelf in de tribune zat. “Dat was ongelofelijk om mee te maken. Als de sfeer opnieuw zo is, kan dat een groot voordeel zijn voor ons.”

Voor aanvoerder Thomas Briels wordt het nog specialer, omdat er op 500 meter van zijn deur wordt gespeeld. “Als wereldkampioen moet je je altijd mengen in de strijd voor de Europese titel, maar het wordt niet evident”, zegt Briels. “Er zijn nog andere mooie ploegen aanwezig. We willen alvast mooi hockey brengen en het publiek zo plezieren.”

Briels benadrukte in zijn vooruitblik de collectieve sterkte van de Red Lions. “We hebben eigenlijk een groep van 23 spelers (waarvan er 18 geselecteerd zijn) en kunnen wisselen zonder aan kwaliteit te verliezen. Onze sterkte is de groep. Dat is een duidelijk voordeel, maar maakt het niet makkelijk om de selectie te maken. De afwezigen op dit EK kunnen in toekomst nog hun kwaliteiten tonen.”

Vrijdag 16 augustus spelen de Belgen de openingsmatch tegen Spanje. Twee dagen later nemen ze het tegen Engeland op en nog eens twee dagen later is Wales de tegenstander. De halve finales worden donderdag 22 augustus gespeeld, de finale zaterdag 24 augustus.

Arthur Van Doren: “Als iedereen zijn job doet, zijn we moeilijk te kloppen”

De Red Lions kenden een kortere voorbereiding dan gebruikelijk. Arthur Van Doren, in 2017 en 2018 verkozen tot beste speler ter wereld, ziet er geen graten in. “We zijn goed getraind en iedereen groeit richting topvorm”, aldus de 24-jarige verdediger. “We kunnen nu de laatste details op punt stellen”, zegt Van Doren over de tien dagen die nog resten tot aan het EK. De Red Lions testten zich al met twee oefenwedstrijden tegen Duitsland, die op een zege en een draw uitdraaiden. “Je zag dat het onze eerste wedstrijden sinds een poosje waren. We zijn al beter geweest, maar kenden toch ook al enkele goede momenten.”

De Belgen zijn volgens Van Doren ongeduldig om aan het EK in eigen land te mogen beginnen. “Iedereen heeft zin om aan het toernooi te kunnen beginnen, maar er resten ons nog twee oefenwedstrijden tegen Maleisië (FIH-12), die ons veel informatie zullen opleveren.”

Van Doren kwam ook terug op de niet-selectie van Sébastien Dockier, die er al sinds 2012 bij was. “Het is heel moeilijk voor hem, vooral omdat het in zijn eigen Antwerpen is, maar iedereen respecteert de keuzes van de staf. Ik ben er zeker van dat hij er alles aan zal doen om er op de Spelen in Tokio weer bij te zijn.”

De Red Lions zullen op hun hoede moeten zijn om hun openingswedstrijd tegen Spanje meteen te winnen, voorspelt Van Doren. “In mijn ogen wordt dat een gevaarlijke partij. We zullen veel beter in de gaten worden gehouden. Het zal heel zwaar worden, maar we willen tot het gaatje gaan. Ons statuut is veranderd, maar we moeten geconcentreerd blijven. Als iedereen zijn job doet, zijn we moeilijk te kloppen.”