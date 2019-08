Red Lions zien na felbevochten zege tegen Engeland werkpunten: “Te weinig druk op middenveld” Redactie

18 augustus 2019

22u09 0 EK Hockey De Belgische hockeymannen wonnen ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in eigen land, met 2-0 tegen Engeland (FIH 6). Door de zege zijn de Red Lions (FIH 2), die het tegen Engeland zeker niet onder de markt hadden, al zeker van een plaats in de halve finales. De Belgen gaven nadien toe dat ze niet hun beste hockey op de mat gebracht hadden.

"Dit was zeker niet onze beste partij", reageerde Antoine Kina. "Aan de bal waren we te traag en namen we te weinig initiatief. Ook in de defensie kon het beter. Maar uiteindelijk pakken we de drie punten en dat is toch wat telt. Nu kunnen we de laatste groepswedstrijd tegen Wales zonder stress aanvatten. Daarna zullen we in de halve finales een tandje moeten bijsteken."

Ook Victor Wegnez was na afloop streng voor de Lions. "Engeland domineerde ons vandaag. Maar soms is het ook belangrijk om slecht te spelen en toch te winnen. Ik onthou positieve en negatieve zaken. Dat we twee goals puren uit drie strafcorners, stemt me tevreden. Daar staat tegenover dat ik vond dat we op het middenveld met te weinig druk speelden in de recuperatie."

"Het was een lastige partij, maar we houden de nul en pakken de volle buit", analyseerde Gauthier Boccard. "Ik vind dat we heel matuur hebben gespeeld. Het was inderdaad minder dan tegen Spanje, maar al bij al hebben we nog goed verdedigd en in blok gespeeld.”

