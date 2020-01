Red Lions worden nummer één op wereldranking: Belgen na shoot-outs voorbij Australië Redactie

25 januari 2020

10u20 0 Hockey De eerste van twee topwedstrijden tussen de nummer één en twee van de wereld is in het voordeel van onze Red Lions uitgedraaid. De wedstrijd in Sydney eindigde op 2-2, na shoot-outs waren de Belgen de beteren (2-4). Dankzij het bonuspunt springen ze over Australië naar de eerste plek op de wereldranglijst. Morgen (7u30) staan Australië en België opnieuw tegenover elkaar.

De Red Lions waren de betere ploeg en kwamen via Briels ook op voorsprong, hij schoot van dichtbij in de kruising. Ze wrongen vakkundig enkele kansen de nek om, en kregen dan ook het deksel op de neus. Australië voerde de druk op, en op een strafcorner brak Jeremy Hayward dan toch de ban. De thuisploeg rook bloed en Tom Craig nette op een strafbal de 2-1. De Belgen kwamen nu opzetten, en kregen in het slot loon naar werken. Via Arthur Van Doren kwam België alsnog langszij, shoot-outs waren het verdict.

Shoot-out-specialist Vincent Vanasch kon zich onderscheiden met enkele knappe reddingen. De Belgen wonnen de shoot-outs met 2-4. Florent van Aubel, Simon Gougnard, Victor Wegnez en Arthur Van Doren scoorden voor de Belgen. Alleen Arthur De Sloover zag zijn poging gestuit, maar dus zonder erg. België pakt het bonuspunt. Het opent de Pro League zo met 2 punten. België neemt na de zege na shoot-outs in de wereldranking voorlopig de eerste plaats van Australië over.

Vorig jaar slaagden de Red Lions er voor de eerste keer in de Australiërs op hun terrein te kloppen (1-4), alvorens met 0-2 te verliezen in de terugwedstrijd in Antwerpen om tot slot ook in de finale in Amsterdam het onderspit te delven (2-3).

Zondag treffen beide landen elkaar opnieuw in Sydney. Na de duels in Australië trekken de Red Lions naar Nieuw-Zeeland (01 en 02/02), India (08 en 09/2) en Duitsland (19 en 26/03). De thuiswedstrijden worden midden mei op het Wilrijkse plein afgewerkt.