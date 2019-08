Red Lions tanken vertrouwen voor halve finale EK na klinkende zege tegen Wales XC

20 augustus 2019

21u57

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 10 EK hockey De Red Lions hebben ook hun derde en laatste groepsmatch op het EK gewonnen: 6-0 tegen Wales. De Belgische hockeymannen tankten zo vertrouwen voor de halve finale tegen Duitsland.

België begon vinnig aan de partij, met na vier minuten een eerste goede kans voor Tom Boon, die doelman Jack Trantor tot een redding dwong. De robuuste Welshmen moesten achter de bal aan hollen, terwijl de Lions geduldig controleerden. De opwinding kwam op het einde van het eerste kwart: Alexander Hendrickx (15.) brak de wedstrijd open met een doelpunt op een strafcorner. Nog geen halve minuut na de openingsgoal verdubbelde Boon (16.) de voorsprong na balverlies van Wales op het middenveld.

In het tweede kwart verhoogde België het tempo en slopen er iets meer slordigheden in het spel. Wales deelde enkele prikjes uit, maar de Belgen verdedigden uitstekend en kwamen nooit in de problemen. In minuut 26 rondde Nicolas De Kerpel een schitterende combinatie subtiel af tussen de benen van de Welshe doelman: 3-0. Even later pikte ook Cedric Charlier (29.) zijn doelpuntje mee met een pegel richting bovenhoek. België dicteerde de wet, Wales onderging het spel.

De fysieke suprematie van de Lions kwam helemaal tot uiting in het derde kwart: Wales kon de ruimtes niet meer belopen en België bleef hoog druk zetten. Het duurde dan ook niet lang eer Charlier zijn tweede van de avond (36.) maakte: een bolwassing dreigde voor de Welshmen. In minuut 37 viel de eerste doelpoging van Wales uit de lucht: Ben Francis mikte de bal uit de draai net naast. Drie minuten later mocht Thomas Briels een mooie aanval over verschillende stations afwerken en gaf het scorebord 6-0 aan.

Een huizenhoge kans op een Welshe eerredder werd in het vierde kwart nog naast de kooi van reservedoelman Loic Van Doren gemikt door Francis. Diezelfde Van Doren pakte even later uit met een redding op een strafcorner. De Lions haalden de voet van het gaspedaal en genoten zichtbaar: de score bleef steken op 6-0.

Donderdag treft België in de halve finales Duitsland. De finale staat op zaterdag 24 augustus op het programma. De Europese kampioen verovert een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.