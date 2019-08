Red Lions meteen op de afspraak: België opent EK met ruime zege tegen Spanje Bart Fieremans en Werner Thys

16 augustus 2019

21u48 8 EK Hockey De Red Lions willen van het EK hockey in eigen land een volksfeest maken, dan helpt een goede instuif. België toonde zich met 5-0 de baas over Spanje. Zondag kunnen de Red Lions in het tweede duel tegen Engeland al zekerheid krijgen over groepswinst en de halve finales.

Het kloppende hart van het Europese hockey bevindt zich tien dagen lang op de Wilrijkse Pleinen in Antwerpen, waar een tijdelijk stadion voor 7.250 toeschouwers is neergepoot voor het EK van de mannen en vrouwen. De Red Lions kregen de eer het toernooi te openen waarbij de twee hoofdtribunes zo goed als volliepen. Een toeschouwersrecord voor hockey in België zit er deze week niet in: in oktober 2016 zakten liefst 9200 fans naar Ukkel af voor een ‘remake’ van de olympische finale van Rio tussen België en Argentinië.

Sinds dat zilver zijn de Red Lions alleen nog maar verbeterd, na hun WK-titel in 2018 starten ze op dit EK zelfs voor het eerst als topfavoriet om een groot toernooi te winnen, maar maakt ook dat elke tegenstander er nog meer gebrand op is om België een voetje te lichten. “Ze vinden het niet zo leuk dat wij zoveel winnen”, had Thomas Briels in de aanloop al symbolisch gezegd.

Spanje kon zijn ambitie om te stunten evenwel niet waarmaken tegen dit België. Intrinsiek waren ze als nummer negen van de wereld niet te onderschatten: Spanje had eerder bij de start van de nieuwe Pro League-competitie dit jaar België als kersverse wereldkampioen in de shoot-outs ook geklopt. Over die bananenschil wilden de Red Lions geen twee keer uitglijden: vanavond grepen ze Spanje bij de keel met overduidelijk balbezit en vlotte combinaties waarbij ze het veld breed hielden. Halfweg de eerste set versierde België vier strafcorners op rij: twee keer pakte de Spaanse ervaren doelman Cortes uit met een straffe save, maar de derde poging van specialist Alexander Hendrickx vloog snoeihard binnen. Spanje kon daarentegen alleen dreigen met een schot voorlangs.

Ook in het tweede kwart behielden de Red Dragons de controle. Victor Wegnez bouwde al snel de voorsprong uit met een koelbloedige afwerking, na een flitsende actie via Antoine Kina en Arthur Van Doren. Een aanval die het verschil in klasse met Spanje in de verf zetten. Al kreeg de tegenstander in het tweede kwart ook een kans op de aansluitingstreffer via een strafcorner. Vincent Vanasch bewees hierop evenwel waarom hij als de beste doelman ter wereld geldt. Op het eind van het tweede kwart verslapte het Belgische spel wat, maar de Red Lions mochten rusten met een mooie 2-0-bonus.

In het derde kwart gingen de Red Lions naarstig op zoek naar een derde goal. Spanje kwam moeilijk onder de druk uit en prees zich gelukkig bij enkele hete standjes voor doel. Cortes hield Boon af van de 3-0. Bij een zeldzame poging aan de overkant – niet toevallig van de Spaanse draaischijf Quemada - was ook het Belgische sluitstuk bij de pinken.

Zo was het toch nog wat opletten geblazen bij het ingaan van het vierde kwart. De kloof consolideren of toch gaan voor de bevrijdende treffer? De Red Lions zijn geen angsthazen en duwden door: Arthur De Sloover bereikte met een klievende pass Tom Boon, die de bal eerst nog tegen Cortes devieerde, maar in de herneming toch raak trof. Een video-beroep van Spanje haalde niets uit. Nu was de ban helemaal gebroken en België zou via Hendrickx op strafcorner en Antoine Kina met een sola-actie nog uitlopen tot 5-0. Hoeft het gezegd dat de eerste opdracht zo in een fuifstemming eindigde?

Dat belooft ook voor het tweede groepsduel zondag tegen Engeland, als nummer zes van de wereld intrinsiek de zwaarste opponent. De Red Lions zullen hun kunnen dan ook onder het oog van Koning Filip mogen tonen.