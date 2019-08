Red Lions leggen lat hoog na ruime zege tegen Spanje: "Details kunnen nog beter" Redactie

17 augustus 2019

00u30

Bron: Belga 0 EK Hockey De Belgische nationale hockeymannen zijn het EK in eigen land gestart met een prima prestatie. De Red Lions (FIH 2) haalden in Antwerpen meteen stevig uit tegen Spanje (FIH 9): 5-0. "Maar wij kunnen nog beter", verklaarde Felix Denayer.

"Onze prestatie was af, maar details kunnen nog beter", liet de middenvelder na affluiten optekenen. "We kregen heel veel kansen, maar puurden daar nog te weinig goals uit. We controleerden de partij goed, maar gaan analyseren waar we nog vooruitgang kunnen boeken. Een toernooi starten is nooit makkelijk. We hadden de juiste focus en wilden onze geweldige fans tonen dat we er stonden."

"We hebben de raad van onze coach Shane McLeod prima opgevolgd", reageerde ook Arthur De Sloover. "Hij vraagt ons altijd om onze tegenstander uit te putten en dan een versnelling te plaatsen. Dat kwam er vandaag goed uit. Spanje hield zolang het kon vol, maar plooide finaal helemaal. Ik ben ook blij dat de combinaties vloeiend verliepen, daar trainen we vaak op. Deze zege is goed voor het vertrouwen. Ons niveau was al in orde, maar zondag tegen Engeland moeten we nog een tandje bijsteken.”