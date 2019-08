Red Lions groepswinnaar na draw tussen Spanje en Engeland, in halve finale wacht Duitsland



20 augustus 2019

Bron: Belga 0 Hockey Spanje (FIH 9) en Engeland (FIH 6) hebben op het EK hockey in Antwerpen op de derde speeldag in groep A 2-2 gelijkgespeeld. Vanavond spelen de Red Lions (FIH 2) in dezelfde groep tegen Wales (FIH 25). Door de 2-2 draw van Spanje en Engeland is België al zeker van de poulewinst, waardoor de Lions in de halve finales tegen Duitsland spelen.

Ward (21') opende voor Engeland de score, maar via Quemada (33') en Arana (43') draaide Spanje de rollen om. Jackson (52') zette Engeland weer op gelijke hoogte. De Engelsen gingen op zoek naar de winnende treffer die nodig was om door te stoten, maar ze konden het gaatje niet meer vinden.

De Belgen versloegen op het EK al Spanje (5-0) en Engeland (2-0) en voeren groep A aan met zes punten. Spanje volgt met vier punten voor Engeland (2 ptn) en Wales (1). Alleen als Wales België vanavond (20u30) met veel doelpunten verschil klopt, wat op papier weinig mogelijk is, grijpt Spanje naast de kwalificatie.

Donderdag wacht Duitsland voor de Lions. In hun laatste wedstrijd in poule B gaven de Duitsers Ierland een 0-5 pandoering. De troepen van Stefan Kermas legden de match in amper acht minuten in een definitieve plooi, met doelpunten van Niklas Wellen (3') en Tom Grambusch (8') op strafcorner. Ierland (FIH 11) stuitte vaak op de Duitse doelman Mathias Müller en slikte in het slot van de match nog drie doelpunten. Malte Hellwig (55'), Florian Fuchs (60') en Lukas Windfeder (60') kwamen op het scorebord.

Duitsland (FIH 7) nam een vliegende start op het EK met een grote overwinning tegen Schotland (9-0), alvorens de boot in te gaan tegen huidige Europees kampioen Nederland met 2-3. Achtvoudig Europees kampioen Duitsland moet dus genoegen nemen met een tweede plaats in de groep, en zal zo uitkomen tegen België in de halve finales.

De halve finales staan donderdag op de planning, de finale en partij om de derde plaats volgen zaterdag. De Europese kampioen verovert een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

