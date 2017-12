Red Lions eindigen op vijfde plaats World League na krappe zege tegen Spanje, Australië verdedigt titel tegen Argentinië Redactie



Bron: Belga 0 PHDPH EK Hockey De Belgische nationale mannenhockeyploeg (FIH 3) is na een 1-0-zege tegen Spanje (FIH 9) op de vijfde plaats geëindigd op de FIH World League. Sébastien Dockier zorgde in het Indiase Bhubaneswar voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

De Belgen waren in India ongeslagen uit de groepsfase gekomen, maar gingen woensdag in de kwartfinales na shoot-outs verrassend onderuit tegen gastland India (FIH 6), waardoor een vijfde stek het hoogst haalbare werd.

Boccard: "Zelfs al overheerst de ontgoocheling, we eindigen toch met een positieve noot"

"We hebben duidelijk niet dezelfde wedstrijdinstelling als in de groepsfase aan de dag gelegd", opende Gauthier Boccard na afloop. "De ontgoocheling over de uitschakeling zit nog steeds diep. Maar we eindigen het toernooi met een positieve noot. We hebben opnieuw geen tegendoelpunt gepakt en als je al onze resultaten optelt, vertrekken we hier uit India met 13/15. Een uitstekend resultaat tegen de top acht van de wereld."

De verdediger van de Waterloo Ducks wilde niet gezegd dat de vermoeidheid of het vreemde systeem - waardoor ook de laatste in de groepsfase nog kan strijden om de titel - de Lions parten hadden gespeeld in India. "Dat zijn geen excuses. We kenden het systeem. Ik ben enerzijds blij dat ons zoiets overkomt in de World League. Op een WK of op de Spelen zou nog veel erger zijn."

In januari zijn de Lions al opnieuw aan zet in twee vierlandentoernooien in Nieuw-Zeeland. "We vertrekken op 10 januari op stage naar Nieuw-Zeeland", aldus Boccard. "Daar spelen we twee vierlandentoernooien, met als tegenstanders het gastland, Japan en India. In juni wacht dan weer de Champions Trophy."

Australië vloert Duitsland en mag zijn titel verdedigen tegen Argentinië

Titelverdediger Australië (FIH 2) heeft zich geplaatst voor de finale van de World League hockey. De Australiërs klopten in Bhubaneswar (India) Duitsland (FIH 5) met 3-0. In de finale wacht Argentinië (FIH 1), dat zich vrijdag plaatste door een 0-1 zege tegen het gastland (FIH 6).

Australië maakte in zijn halve finale het verschil in de tweede helft. Goals van Wotherspoon (42.), Hayward (47. pc) en Wickham (60.) volstonden voor de zege voor het team van bondscoach Colin Batch, de voormalige coach van de Red Lions.

In 2015 won Australië de vorige editie van de World League hockey door in de finale België te verslaan met 2-1.

