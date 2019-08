Red Lions-bondscoach McLeod: “Nu op de Spelen beter doen dan vorige keer” Redactie

25 augustus 2019

14u45

Bron: VTM Nieuws 0

Daags na de triomf van de Red Lions in de finale van het Europees kampioenschap heeft bondscoach Shane McLeod de pers te woord gestaan. De Nieuw-Zeelander richt zijn blik alweer vooruit. “We willen op de Spelen beter doen dan vorige keer”, aldus McLeod. “Het was toen al speciaal om zilver te pakken. Intussen hebben we bewezen dat we tot de wereldtop behoren en dat het zilver geen toevalstreffer was. Maar makkelijk wordt dat natuurlijk niet. Als we na de wereldtitel en de Europese titel ook nog de Olympische titel zouden pakken, dan denk ik niet dat dat ooit geëvenaard zou kunnen worden. Zo moeilijk is het. Het is nu ons grote doel om de Spelen te winnen, maar vanzelfsprekend wordt dat niet.”

In bovenstaande video kunt u ook ook nog de reacties van Tom Boon, Thomas Briels, Arthur Van Doren en Vincent Vanasch bekijken.