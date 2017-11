Red Lions behoren tot beste drie hockeyteams ter wereld DMM

14u46

Bron: Belga 0 Photo News EK Hockey België staat in het nieuwe landenklassement van het mannenhockey op de derde plaats. De Red Lions winnen tegenover de vorige ranking, die in juli uitkwam, twee posities.

Tom Boon en co danken de top drie-notering aan hun gewonnen halve finale in de World League in juli én aan de zilveren medaille die ze in augustus op het EK in Amstelveen veroverden. Alleen gastland Nederland bleek toen te sterk. Oranje blijft op de vierde plaats hangen. Duitsland zakt van drie naar vijf.



Olympisch kampioen Argentinië, dat op de Spelen in Rio de Lions van eeuwige roem hield, behoudt de eerste positie voor Australië.



De landenrankings worden in het hockey drie tot vier keer per jaar geüpdatet, telkens na een grote internationale competitie. Begin december staat de finale van de World League in het Indiase Bhubaneswar op het programma. Daar speelt België in zijn groep tegen Argentinië, Nederland en Spanje (FIH 9).



De Red Panthers, deze zomer ook goed voor EK-zilver na verlies tegen Nederland, stijgen een plaatsje en staan dertiende. Oranje blijft het klassement aanvoeren voor Engeland en Argentinië.

BELGA Loïck Luypaert.