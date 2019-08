Red Lion Felix Denayer over halve finale: “De Duitsers zijn hongerig” Werner Thys

21 augustus 2019

15u29 0 EK hockey De eerste van twee finales. Zo omschreef bondscoach Shane McLeod de halve finale tegen Nederland of Duitsland voor de start van het EK. Straks is het zo ver. Winnen tegen de Duitsers kan voor de Lions een droomfinale tegen Nederland betekenen en de eerste stap naar EK-goud.

De wereldkampioenen leven ontspannen toe naar het duel tegen Duitsland. De kans is niet onbestaande dat het morgen na zestig minuten gelijk staat, daarom werd er deze namiddag nog duchtig op shoot-outs getraind.

Felix Denayer blikt alvast tevreden terug op de groepsfase. “We hielden drie wedstrijden de nul, Loic Van Doren stond een volledige wedstrijd in doel en Antoine Kina scoorde zijn eerste doelpunt: alles onder controle en iedereen tevreden”, aldus de Antwerpenaar.

Voor Denayer blijft Duitsland een even grote kanshebber op EK-goud als de Lions of Nederland. “Het is niet omdat we wereldkampioen zijn dat we de favorietenrol dienen op te nemen”, zegt hij. “Omdat de vorige generatie zowat alles won en het nu al een tijdje wachten is op een medaille, is het huidige Duitsland zeer hongerig naar succes. Dat is steeds gevaarlijk. Hun grootste kracht is de sterke aanvalslinie. Maar aan de andere kant kunnen onze spitsen dan weer profiteren van de iets te statische Duitse verdediging. Zoals zo dikwijls in hockey: details en de vorm van de dag zullen beslissend zijn.”

Volgens bondscoach Shane McLeod zijn de Lions niet te kloppen als ze hun allerbeste niveau halen. “Dat klopt, maar ik kan me maar drie zulke wedstrijden voor de geest halen”, aldus de middenvelder, die tien jaar geleden in Amsterdam zijn eerste EK speelde. “Een mooi voorbeeld van een zeer goede wedstrijd – want perfectie bestaat niet – was de 6-1-zege tegen Duitsland tijdens de World League in Zuid-Afrika in 2017. Ook de halve finale op de Spelen in Rio tegen Nederland (3-1) en de halve finale op het WK in India tegen Groot-Brittannië (6-0) waren sterk.”

“Natuurlijk zullen we enorm ontgoocheld zijn mocht het straks mislopen”, besluit Denayer. “Met Rio en India vierden we grote successen ver weg van huis. Het zou mooi zijn om deze keer een grote prijs met het eigen publiek te delen.”

Arthur Van Doren verwacht tactisch duel tegen Duitsland

De halve finale van de Red Lions tegen Duitsland, donderdagavond op het EK, belooft een tactisch steekspel te worden. Dat voorspelt Arthur Van Doren, de voorbije twee jaar verkozen tot ‘s werelds beste speler. Hij is alvast niet verrast dat de Duitsers het goed doen in Antwerpen.

“Ik had voorspeld dat ze hier top zouden zijn. Ze waren er eind juni niet bij in de Final 4 van de Pro League in Amsterdam. Daardoor kregen ze enkele weken extra om zich voor te bereiden. Dat hebben ze heel goed gedaan, door onder meer veel oefenmatchen te spelen. Het wordt een goeie test tegen hen. Ook wij zijn gegroeid tijdens het toernooi en willen tot het einde doorgaan. Ik verwacht een tactisch duel. We kunnen daar het verschil maken door veel ballen te veroveren als onze pressing goed is. Hun verdediging is stevig maar zij rekenen op jongens die niet zo beweeglijk zijn, terwijl onze aanvallers dat wel zijn. We gaan een goed wedstrijdplan uittekenen. Sommige zaken hebben we dinsdag zelfs al geoefend tegen Wales.”

De Red Lions wonnen hun derde groepsmatch vlot met 6-0 en tankten zo nog extra vertrouwen. “Het was fijn om te zien hoeveel spelvreugde er in het team zat tijdens de wedstrijd”, aldus Van Doren. “Het is dankzij onze groepsgeest dat we de wereldtitel hebben veroverd en donderdag onze tweede opeenvolgende halve finale op een EK spelen.”