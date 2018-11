Red Dragons trappen EK volleybal 2019 op gang in Paleis 12 Redactie

Bron: Belga 0 EK Hockey De Belgische volleymannen openen het EK in 2019, dat van 13 tot 19 september plaatsvindt in België, Nederland, Frankrijk en Slovenië, in Paleis 12 van Brussels Expo. Dat heeft de Belgische volleybond laten weten.

De Red Dragons spelen nadien nog een duel in de hoofdstad, waarna de drie resterende groepswedstrijden in de Antwerpse Lotto Arena op de planning staan. Paleis 12 biedt plaats aan 10.000 volleybalfans, in de Lotto Arena zijn 5.000 plaatsen beschikbaar. Als de Belgen doorstoten naar de knock-outfase, volgt een partij in het Sportpaleis, goed voor 13.000 zitjes. De volleybond hoopt in totaal 100.000 fans te verwelkomen. “Het zou mooi zijn mochten we Paleis 12 al vooraf zo goed als uitverkocht krijgen”, stelt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van Volley Vlaanderen.

Frank Depestele zal in België als toernooidirecteur fungeren, preciseerde de volleybond voorts. De 41-jarige routinier stopt zelf met volleybal, zo kondigde hij vrijdag ook aan in Het Laatste Nieuws. Depestele, 22 jaar profspeler bij onder meer Roeselare, Asse-Lennik en Aalst, revalideert momenteel van een afgescheurde patellapees, maar ziet een nieuwe comeback niet zitten. Hij zou volleycoach willen worden.

De toernooiloting vindt op 16 januari plaats in het Atomium. De Red Dragons zijn als gastland automatisch geplaatst voor de eindronde. Het EK voor de vrouwen staat volgend jaar in Hongarije, Slovakije, Polen en Turkije op de agenda. De Yellow Tigers hebben hun kwalificatie voor de eindstrijd al op zak.