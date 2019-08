Picard treedt uit de schaduw en deelt ook tegen Rusland doel met D'Hooghe: “Voor veldspeelsters verandert het niets” Redactie

18 augustus 2019

16u59 0 EK Hockey Dat Elodie Picart op het EK hockey in Antwerpen twee kwarts het doel van de Red Panthers mocht verdedigen ten koste van Aisling D'Hooghe, was voor velen een verrassing. En toch is het de bedoeling om ook tegen Rusland af te wisselen tussen beide doelvrouwen.

"Met Aisling, Elodie en ook nog Elena Sotgiu beschikken we over drie doelvrouwen van een heel goed niveau", zegt bondscoach Niels Thijssen. "Ik kon er maar twee selecteren en het is belangrijk dat ik die allebei de kans geef om zich te tonen." D'Hooghe staat al in doel sinds de Olympische Spelen in 2012 en is ondertussen een relatief bekend gezicht, Picart is dat nog helemaal niet. "Ik train nu sinds anderhalf jaar met de groep", zegt de 21-jarige doelvrouw uit Waver, die al drie jaar voor Belgisch kampioen Antwerp speelt.

"In november 2018 mocht ik mee op stage naar de Verenigde Staten met de Panthers, maar Elena Sotgiu werd aangeduid voor de Pro League", gaat Picard haar verhaal verder. "Toch mocht ik één keer opdraven tegen Nederland, en met een heel goede tweede seizoenshelft bij Antwerp heb ik mijn selectie voor dit EK verdiend."

Picard, oorspronkelijk een specialiste van het indoorhockey, waardeert het dat ze speelminuten krijgt op het EK in eigen land. “Voor de veldspeelsters verandert het niets. Zij vertrouwen ons allebei en moeten hun spelwijze niet aanpassen. Met de staff is overeengekomen dat we de eerste twee groepswedstrijden gaan roteren in doel. Ook maandag tegen Rusland speel ik het tweede en het vierde kwart. Daarna zien we wel.”