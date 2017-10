Orée moet rol lossen in Audi Hockey League, Waterloo Ducks alleen leider YP

21u00

Bron: Belga 0 BELGA EK Hockey Waterloo Ducks staat na de zesde speeldag in de Audi Hockey League alleen op kop. De Ducks wonnen vandaag met 4-3 van Beerschot en lopen uit op Orée, dat in eigen huis een pak slaag kreeg van Racing (1-6).

Ook Dragons knoopte opnieuw aan met de zege. De titelverdediger klopte Herakles met 4-3. Leopold hield de punten thuis tegen Braxgata (3-2). Gent blijft na een 1-3 overwinning bij rode lantaarn Pingouin de enige ongeslagen club in de Audi Hockey League. In de middenmoot van het klassement hielden Leuven en Daring elkaar in evenwicht (2-2).



Voor aanvang van de zesde speeldag deelden Waterloo en Orée de leidersplaats. De Ducks blijven met 15 punten het klassement aanvoeren, maar Orée (12 ptn) ziet Leopold (13) en Racing (12) over zich wippen. Daarna volgen Gent (12), Dragons (10), Herakles (8), Daring (7), Braxgata (6), Leuven (3) en Beerschot (2). Pingouin is puntenloos laatste.