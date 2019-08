Oranje geeft Engeland pak rammel (8-0) en kan zondag Europese titel verlengen LPB

23 augustus 2019

20u32

Bron: anp/belga 0

De Nederlandse hockeysters (FIH-1) kunnen zondag in Antwerpen hun Europese titel verlengen. Onze noorderburen bereikten de finale met een klinkende zege op Engeland (FIH-4): 8-0. Op het EK van twee jaar geleden in Amsterdam won Oranje in de halve finale ook van de Engelse vrouwen, maar toen was het veel spannender (1-0). Nederland treft in de finale de winnaar van het duel tussen Spanje (FIH-7) en Duitsland (FIH-5). Oranje was al negen keer de beste op het EK, in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017.