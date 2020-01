Ook nederlaag tegen Nederland: Indoor Red Lions niet naar halve finale van EK Werner Thys

17 januari 2020

20u46 0 EK hockey in poule C, de degradatiepoule. Na de oplawaai tegen Duitsland eerder op de dag werkten de Indoor Red Lions op het EK in Berlijn hun tweede pouleduel af tegen Nederland. Winnen was een must om de kansen op de halve finale gaaf te houden, maar onze hockeymannen slaagden niet in hun missie. In het laatste kwart maakten onze noorderburen het helemaal af: van 3-4 ging het naar 4-7. België speelt nu nog drie wedstrijdenin poule C, de degradatiepoule.

A hat trick for Burkhardt pushes the Netherlands further into the lead with only minutes left #EHIC2020



WTACH LIVE: https://t.co/onXHEpfIM6 pic.twitter.com/RNJ5DxcBQh EuroHockey(@ eurohockeyorg) link

Na de zware 12-1-nederlaag tegen Duitsland kregen de Belgen zeer snel in de wedstrijd tegen Nederland alweer een stevige tik te verwerken. Reeds in de eerste minuut maakte Jochem Bakker er 0-1 van. In de dertiende minuut verdubbelde Nederland zelfs de score, maar de Belgen kwamen in het eerste kwart nog terug in de wedstrijd na doelpunten van Philippe Simar en Jérôme Truyens. In kwart twee kwam Nederland opnieuw op voorsprong (2-3). Nu was het Tom Degroote die er voor zorgde dat de teams met een 3-3 stand naar de kleedkamer gingen.

Na de pauze waren het de Belgen die aanvankelijk controleerden. Er kwamen mogelijkheden, maar in minuut 27 viel het doelpunt toch aan de overkant (3-4). Met twee doelpunten op strafcorner maakte Nederland in het vierde kwart de klus helemaal af (3-6). De aangeslagen Belgen konden geen vuist maken. Simar zorgde nog wel voor zijn tweede treffer van de avond. De eindstand werd uiteindelijk 4-7.

Na de wedstrijd gaf Jérôme Truyens toe dat Nederland de overwinning verdiende. “We maakten vandaag te veel fouten. Dit is voor ons een ontgoochelend EK. Toch moeten we klaar zijn voor de twee komende dagen, want er komen nog belangrijke matchen aan.”

De Indoor Red Lions spelen nu inderdaad nog drie belangrijke matchen in poule C, de degradatiepoule. De laatste twee landen (de nummers zeven en acht op dit EK) degraderen in 2022 immers naar het EK voor B-landen én missen volgend jaar ook nog eens het WK. De nummers vijf en zes behouden hun plaats op het EK en mogen zo goed als zeker naar het WK. Voor het land dat vijfde eindigt is dat WK een zekerheid, het land dat zesde eindigt moet hopen dat het WK in Europa wordt georganiseerd.

Nouvelle désillusion pour les indoor Red Lions à Berlin : https://t.co/Ddm2tZWdQP #Hockeybe #ehic2020 pic.twitter.com/SKmtuxv1y2 Hockeybelgium(@ Hockeybelgium) link

