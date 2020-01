Na het zilver in Antwerpen: indoor Red Lions mikken op EK in Berlijn op halve finale Werner Thys

16 januari 2020

09u40 0 EK hockey Terwijl de Red Lions zich in Australië voorbereiden op de tweede editie van de Pro League spelen hun indoorcollega's vanaf morgen het EK in Berlijn. Twee jaar geleden veroverden de troepen van bondscoach Alexandre De Chaffoy verrassend zilver op het EK in de Antwerpse Lotto Arena. Dat succes evenaren wordt een hele karwei. De Belgen starten immers in een loodzware poule.

Het is in het Berlijnse Horst-Kortber-Sportzentrum, in de schaduw van het Olympiastadion, dat de Indoor Red Lions morgen aan het EK beginnen. De Belgische indoor mannen staan zevende op de wereldranglijst en staan samen met gastland Duitsland (FIH 2), Tsjechië (FIH 3) en Nederland (FIH 9) in een loodzware poule.

“In 2012 zijn we in België met een indoorproject gestart en op korte tijd staan we bij de grote jongens”, zegt bondscoach De Chaffoy. “Dat komt enerzijds omdat heel wat clubs investeerden in indoorhockey en anderzijds omdat het niveau van de outdoorcompetitie alsmaar beter werd. We kweekten gewoon betere hockeyspelers.”

Dat België twee jaar geleden in Antwerpen de finale haalde en daarin pas na het nemen van shoot- outs van Oostenrijk verloor, was een verrassing van formaat. “Dat was straf, want we speelden voor het eerst in de A-reeks en wisten niet waar we ons aan mochten verwachten”, zegt De Chaffoy. “Dat toernooi zorgde alleszins voor een boost van het indoorhockey in ons land.”

De Chaffoy mikt in Berlijn op de halve finale. Niet evident want dan moeten onze indoorhockeyers in de poulefase sowieso voor een topland eindigen. Duitsland is de referentie wat indoorhockey betreft en Tsjechië is, net als Oostenrijk, Polen en Rusland, al jaren een vaste waarde op de grote kampioenschappen. “En laat ons ook Nederland niet onderschatten”, waarschuwt De Chaffoy. “Nederland heeft geen grote indoorcultuur, maar die jongens kunnen stuk voor stuk wel stevig hockeyen.”

Wat zijn spelerskern betreft kan De Chaffoy al enkele jaren op een vaste groep indoorspecialisten rekenen. Jongens als Gucassoff, Maraite, Degroote, Zimmer, Dykmans en kapitein Pangrazio waren er twee jaar geleden in Antwerpen ook al bij. De 32-jarige Jérôme Truyens, ex-kapitein van de Red Lions, is deze keer de meest opvallende naam in de Belgische selectie. “Door het loodzware programma was het tijdens mijn carrière bij de Red Lions onmogelijk om ook nog eens indoor te hockeyen, maar ik doe het spelletje wel heel graag”, aldus Truyens. “Het was bondscoach De Chaffoy die me vorig jaar polste om bij de nationale ploeg aan te sluiten. Aanvankelijk leek het trainingsschema me iets te druk, maar uiteindelijk kwam alles toch in orde. We speelden net een geslaagd voorbereidingstoernooi in Wenen.”

“In indoorhockey wordt vier keer tien minuten gespeeld, het kan allemaal zeer snel gaan. De eerste wedstrijd tegen poulefavoriet Duitsland zal ons toelaten in te schatten hoe ver we staan en tegen Nederland moeten we voor de zege gaan. In dat scenario wordt de wedstrijd van zaterdagochtend tegen Tsjechië wellicht beslissend voor een plek in halve finale.”

Programma EK Berlijn

Vrijdag 17 januari: 13.45 uur Duitsland – België en 18.30 uur België – Nederland

Zaterdag 18 januari: 11.30 uur België – Tsjechië en vanaf 16.45 uur plaatsingswedstrijd of halve finale

Zondag 19 januari: vanaf 10 uur plaatsingswedstrijd, wedstrijd om derde plaats (13 uur) of finale (14.30 uur).

Poule A: Oostenrijk (FIH 1), Polen (FIH 5), Rusland (FIH 6) en Oekraïne (FIH 19).

Poule B: Duitsland (FIH 2), Tsjechië (FIH 3), België (FIH 7) en Nederland (FIH 9).

De Belgische selectie

Keepers: Jeremy Gucassoff en Romain Henet

Veldspelers: Fabrice Bourdeaud'hui, Achille De Chaffoy, Tom Degroote, Gaëtan Dykmans, Antoine Legrain, Pierre-Louis Maraite, Renaud Pangrazio, Philippe Simar, Jérôme Truyens en Tanguy Zimmer.

