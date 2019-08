Medaille voor Nederland: Oranje wint met 4-0 tegen Duitsland Werner Thys

24 augustus 2019

19u40 0

De bronzen medaille op het EK ging naar Nederland, dat net als in het pouleduel in Antwerpen te sterk bleek voor Duitsland: 4-0. Het was Bjorn Kellerman die in de 19de minuut Oranje op voorsprong bracht. De druk van Duitsland werd vervolgens groot, maar keeper Sam Van der Ven hield in kwart twee Oranje overeind. In de 43ste minuut zorgde goalgetter Mirco Pruijser voor de beslissing. In de slotfase dikten de spelers van Max Caldas nog aan tot 4-0: in de 58ste minuut zette Jeroen Hertzberger een strafcorner om en in de slotseconden schoot Mink van der Weerden raak op strafcorner.

Brons dus voor Nederland, dat op een EK slechts één keer naast een medaille greep: in 2003 verloren de Nederlanders in Barcelona de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland na het nemen van strokes. Duitsland blijft met lege handen achter. Stefan Kermas, die einde 2016 bondscoach werd, greep met de Mannschaft nog geen enkele prijs.

