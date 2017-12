Luypaert leidt Lions naar ruime zege tegen Spanje in World League DMM

15u27

Bron: Belga 1 BELGA Loick Luypaert. EK Hockey De Belgische hockeymannen blijven uitstekend presteren in de finale van de FIH World League. Vanmiddag versloegen de Red Lions (FIH 3) in het Indiase Bhubaneswar in hun tweede poulematch Spanje (FIH 9) met 5-0. Loïck Luypaert was met drie treffers dé man van de match.

Florent van Aubel opende na amper drie minuten de score in het Kalinga Stadium. Na de pauze, in minuut 38, verdubbelde Luypaert de voorsprong na een penalty-corner. In de laatste drie minuten volgden nog drie Belgische treffers, met dank aan opnieuw Luypaert en Cédric Charlier.

Vrijdag waren de mannen van bondscoach Shane McLeod aan het toernooi gestart met een 3-2 zege tegen 's werelds nummer 1 Argentinië. Ze namen zo ook meteen revanche voor de verloren olympische finale in Rio.

Dinsdag wacht een laatste duel in groep A tegen Nederland (FIH 4). Alle ploegen stoten door naar de kwartfinales. Spanje won zondag met 3-2 van Nederland. Oranje speelt later vandaag (vanaf 15u) tegen Argentinië.

Groep B bestaat uit Australië (FIH 2), Duitsland (FIH 5), gastland India (FIH 6) en Engeland (FIH 7). Geen enkel van die vier teams heeft na twee duels nog het maximum. Australië won de vorige editie van de FIH Hockey World League. In 2015 versloegen de Aussies in de finale België met 2-1.

Photo News