LIVE. Red Lions zijn begonnen aan hun halve finale! Wat wordt het tegen de Duitsers?

22 augustus 2019

20u30

De Red Lions (FIH-2) spelen vanavond in Antwerpen om een plaats in de finale van het Europees kampioenschap. Tegenstander is Duitsland, nummer 7 op de wereldranglijst. De Belgische hockeymannen gaan voor een derde Europese finale, na 2013 (1-3-nederlaag tegen Duitsland) en 2017 (2-4-nederlaag tegen Nederland). Dat laatste jaar kwamen ze al erg dicht bij een eerste Europese titel, maar gaven ze een 2-0-voorsprong uit handen tegen de Nederlanders, die ze in de groepsfase nog met 5-0 ingeblikt hadden. Met ook nog zilver op de Olympische Spelen in Rio 2016, de wereldtitel van vorig jaar in Bhubaneswar en de tweede plaats in de Pro League in juni van dit jaar, kunnen de Lions zich al voor de zesde keer op zes jaar tijd voor de finale van een groot toernooi plaatsen. Volg de halve finale hier LIVE vanaf 20u30!