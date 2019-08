Lions-bondscoach McLeod ontleedt volgende horde Engeland: “Niet evenveel talent, maar wel een sterk collectief” GVS

17 augustus 2019

16u12

Bron: Belga 0 EK hockey De Red Lions (FIH 2) begonnen overtuigend aan het EK hockey in eigen land. Spanje (FIH 9) werd vlot met 5-0 opzijgezet. Daags na de partij blikte bondscoach Shane McLeod tevreden terug. "Ik heb heel weinig afval in het spel gezien. De jongens bewogen heel goed, lieten de bal uitstekend rondgaan. Het was echt indrukwekkend", vertelde hij tijdens een persmoment in het spelershotel in Antwerpen.

Hoewel de klinkende zege veel goeds belooft voor het vervolg van het toernooi, steekt de 49-jarige Nieuw-Zeeland ook een waarschuwende vinger op. Tijdens de eerste helft was er immers een moment waarop de ploeg dreigde de concentratie te verliezen.

"In een minuut tijd kregen we enkele tegenvallers te slikken. Er viel een groene kaart, we kregen een penalty corner tegen en we verloren het videoberoep. Die drie elementen zorgden ervoor dat we even onze grip op de wedstrijd verloren. We zullen het zeker aankaarten tijdens de nabespreking deze namiddag want het is belangrijk. Ik geloof echt dat we iets moois kunnen neerzetten op dit EK, maar zo'n details kunnen het verschil maken. Als de Spanjaarden hun penalty corner hadden omgezet, dan waren ze teruggekomen tot 2-1 terwijl wij geen hulp meer konden vragen van de video. Het had een heel andere wedstrijd kunnen worden."

Morgen speelt de wereldkampioen in zijn tweede wedstrijd tegen Engeland (FIH 6). Dat raakte in zijn openingsmatch niet voorbij zwakke broertje Wales (FIH 25). "In de halve finale van het WK (6-0, red) en in de Pro League (4-0 en 4-2, red) hebben we hen telkens gedomineerd, maar zij zullen ons ook goed geanalyseerd hebben. Ze zullen zeker en vast een wedstrijdplan hebben om ons spel te counteren", gaat McLeod verder. "Ik vind niet dat ze evenveel talent hebben als de andere ploegen in de wereldtop maar ze vormen een sterk collectief en ze blijven moeilijk te bespelen.”

Bij de Red Lions beschikt McLeod over een uitgebreide technische staf maar een mentale coach heeft hij niet aan zijn zijde. Dat stoort de sportieve baas van de wereldkampioen evenwel niet. "Ik vind het een leuke challenge. Ik ben zelf iemand die heel veel nadenkt, vooral op vakantie. Elke dag neem ik notities waarin ik mij afvraag waar we naartoe willen en hoe we daar moeten geraken. Ook dat is een aspect waarin je op zoek moet naar een evenwicht. Enerzijds werken we als groep toe naar een bepaald doel, anderzijds moet je spelers individueel prikkelen om hen te laten groeien. Het is belangrijk altijd maar progressie te willen maken. Het volstaat niet even goed te willen zijn als in Rio. Als we in die val hadden getrapt, dan zouden we geen podium op het EK of WK hebben gehaald."