Kan het nog mislopen voor de Red Lions? Van Doren en Luypaert zien 4 gevaren: “Moeten álle matchen vergeten” Werner Thys

24 augustus 2019

10u19 0 EK Hockey Het wordt in Antwerpen vanavond niet de verwachte finale tegen Duitsland of Nederland. De Red Lions treffen de Spaanse Red Sticks, ‘slechts’ 9de van de wereld. Kan het nog mislopen? Met routiniers Arthur Van Doren en Loïck Luypaert overlopen we de mogelijke gevaren.

Nog één zege en na de wereldtitel is voor de Red Lions ook het Europese goud binnen. De kaarten ogen gunstig. Slechts twee keer in de voorbije elf jaar verloren de Belgen na de reguliere speeltijd van Spanje: 2-4 in de openingsmatch voor België op de Spelen 2008 in Peking en 0-2 twee jaar geleden in de poulefase op het EK in Amsterdam, maar toen waren de Lions al geplaatst voor de halve finale. Toch loeren er vier gevaren om de hoek.

1. Onderschatting

Van Doren: “Er zijn voorbeelden te over dat een finale helemaal anders uitdraait dan een wedstrijd tegen dezelfde opponent in de poulefase. We moeten álle matchen vergeten. Die tegen Spanje, maar ook die van donderdag tegen Duitsland. Spanje won in de halve finale verdiend van Nederland. Onderschatten kan dus niet. Daar is dit team veel te volwassen voor.”

Luypaert: “Ik denk dat de Nederlanders het donderdag te gemakkelijk opnamen in de halve finale tegen Spanje. Dat zal ons niet overkomen. Spanje kwam 4-0 voor tegen Nederland. Ik ken weinig teams die hen dat voordeden. Spanje beschikt over een oudere, zeer geslepen ploeg. Een beetje zoals Argentinië in de olympische finale. En we weten hoe dat afliep na de euforie in de halve finale tegen Nederland. Altijd de focus houden dus.”

“Voor onderschatting is dit team te volwassen” Arthur Van Doren

2. Strafcorners

Van Doren: “Die Spaanse jongens spelen naar hun kwaliteiten en de strafcorner is er daar één van. Met Pau Quemada en Josep Romeu beschikken zij over twee specialisten. Wij vertrouwen echter op onze sterke verdedigende strafcorner. En dan hebben we ‘Vinnie’ (Vanasch) nog in doel. Hij pakt en ziet alles.”

Luypaert: “Hun strafcorner kan inderdaad gevaarlijk zijn, maar in de halve finale zag de Nederlandse keeper er dikwijls ook niet al te best uit. Op grote toernooien maken strafcorners dikwijls het verschil. In de halve finale kwam die kwaliteit bij Spanje er helemaal uit. Waakzaamheid is dus zeker geboden.”

3. Topper Xavi Lleonart

Van Doren: “Lleonart is zonder twijfel de beste speler bij Spanje. Een snelle aanvaller en zeer doelgericht. Bij Bloemendaal heb ik hem net gemist als ploegmakker. Na het seizoen 2017-2018 vertrok hij terug naar zijn thuisclub Real Club de Polo. We moeten scherp op hem verdedigen. Hij miste het eerste pouleduel door een hamstringblessure. De voorbije matchen leek hij daar geen last meer van te hebben.”

Luypaert: “Xavi Lleonart is zeker een speler waar we extra aandacht aan moeten besteden, maar overdrijven is ook niet nodig. Bij Duitsland lopen er immers sterkere spelers rond dan Lleonart. We moeten het gewoon weer als een blok aanpakken. Alleen de wedstrijd winnen en de gouden medaille telt.”

We moeten het gewoon weer als een blok aanpakken” Loïc Luypaert

4. Op achterstand komen

Van Doren: “Als Spanje op voorsprong komt, heeft het de kwaliteit om het ritme uit de wedstrijd te halen. Eigenlijk is Duitsland daar ook sterk in, maar het is ons toch mooi gelukt om tegen de Mannschaft een scheve situatie recht te zetten (lachje). We kunnen veel situaties aan.”

Luypaert: “Eens op voorsprong is Spanje een veel beter team. Mochten ze de leiding nemen, dan is dat echter nog altijd geen ramp. We zijn klaar voor alle scenario’s en kunnen ons plan steeds aanpassen. We moeten die Spanjaarden zo veel mogelijk achter de bal laten lopen. Op een bepaald moment gaan ze dan kraken. Fysiek zijn wij zeker sterker.”