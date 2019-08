John-John Dohmen: "Hebben het professioneel aangepakt" Redactie

25 augustus 2019

08u11

Bron: Belga 0 EK Hockey John-John Dohmen zette België in de EK-finale tegen Spanje met een doelpunt in de 10e minuut op weg naar een 5-0 zege. "We hebben de finale heel professioneel aangepakt", verklaarde de middenvelder. In de WK-finale waren we nog tot het einde gestresseerd. Hier scoorden we snel en controleerden we de partij. Spanje was meteen mentaal gekraakt."

"Ik ben blij dat Victor Wegnez me de assist voor het doelpunt leverde. Hij doet me denken aan een jongere versie van mezelf." De 31-jarige Dohmen is naast Thomas Briels de enige overblijver van de selectie die België op het EK 2007 een olympische kwalificatie bezorgde. "Toen had ik nooit kunnen denken dat ik hier twaalf jaar later als wereld- en Europees kampioen zou staan. We hadden wel medailleplannen op lange termijn, maar we wisten ook dat de weg lang zou zijn. Er zijn teleurstellingen geweest, maar we zijn er altijd in blijven geloven en hier staan we dan."

Met 22 doelpunten gescoord en slechts twee geïncasseerd, staken de Lions met kop en schouders boven de rest uit. "In een toernooi slechts twee doelpunten slikken is uniek", weet aanvaller Gauthier Boccard. "We hebben dan ook een fenomenale doelman. De statistieken zeggen dat een ploeg die zonder tegengoal uit de groepsfase komt, kampioen wordt. Dat bleek hier ook het geval. Hier voor eigen publiek kampioen worden, de dubbel WK-EK pakken en dan nog op deze manier: het is echt buitengewoon. Volgend jaar kunnen we ook nog olympisch kampioen worden. We hebben nog elf maanden om daar naar toe te werken. Iedereen kent ons nu wel. We zullen een paar dingen in ons spel moeten veranderen, want al wat we doen wordt door de concurrentie met de loep geanalyseerd.”