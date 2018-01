Indoor Red Lions al zeker van zilver, goud mogelijk in finale tegen Oostenrijk Werner Thys

21u35 0 BELGA EK Hockey De Indoor Red Lions blijven verbazen op het EK in Antwerpen. Na een uitmuntend laatste groepsduel tegen Oostenrijk, nummer twee van de wereld, werd in de halve finale Polen helemaal zoek gespeeld (7-3). Zondagnamiddag om 14.30 uur spelen de Belgen om de Europese titel. Opponent wordt opnieuw Oostenrijk dat in de tweede halve finale voor dé verrassing zorgde tegen Duitsland.

In hun laatste pouleduel kwam het er voor de jongens van bondscoach Alexandre De Chaffoy op aan om niet te verliezen van Oostenrijk. Op die manier eindigden de Belgen eerste in hun groep en werd toernooifavoriet Duitsland in de halve finale vermeden. Even zag het er niet goed uit toen België na een kwartier tegen een 1-3 achterstand aankeek. Maar de enthousiaste Indoor Lions knokten terug, kwamen tien minuten voor het eindsignaal op gelijke hoogte (3-3) en stonden vervolgens verdedigend pal.

Enkele uren later keken de Indoor Red Lions in de halve finale dus niet Duitsland, maar wel Polen in de ogen. De Belgen namen direct het initiatief en bleken al snel een klasse te sterk voor het vijfde land op de wereldranking: 3-0 na 17 minuten, 6-0 na 32 minuten en tenslotte een 7-3 eindstand na 40 minuten.

Verrassend genoeg bekampen de Indoor Lions in de finale opnieuw Oostenrijk. Favoriet Duitsland kwam in de tweede halve finale snel 0-2 achter, kwam nog op gelijke hoogte, maar struikelde in de shoot-outs. Voor Duitsland is de nederlaag een bittere pil. Van de voorbije zeventien EK's wonnen ze er immers vijftien.

De Belgische Hockeyfederatie (KBHB) zette met de organisatie van het EK indoor in eigen land een stap in het onbekende, maar dankzij het resultaat van de Indoor Red Lions is het evenement een schot in de roos.

"En zeggen dat vier jaar geleden de vraag werd gesteld of we wel met een nationale indoorploeg moesten verder gaan", aldus een gelukkige Serge Pilet, secretaris-generaal van de KBHB. "Voor indoorhockey krijgen we geen subsidies, maar met eigen middelen hebben we er onze schouders onder gezet. Deze groep speelt ondertussen drie jaar samen en de jongens hebben van indoorhockey hun specialiteit gemaakt. De mix van jong talent en ervaren spelers - zoals een Jeremy Gucassoff - werkt. De Indoor Red Lions spelen met enorm veel passie."

"Voor de finale durf ik niets meer te voorspellen", lacht Pilet. "De halve finale halen was reeds een topprestatie en in het laatste groepsduel gelijkspelen tegen Oostenrijk had ik nooit durven hopen. Winnen we, dan is de stunt helemaal compleet."

Naar WK met Boon en Charlier ?

Volgende maand volgt voor de Belgische indoorploeg opnieuw een grote afspraak, want van 7 tot 11 februari wordt in Berlijn het WK afgewerkt. En vermits de Europese teams op wereldvlak aan de top staan, mag België ook daar gerust op het podium mikken. "Het is inderdaad best mogelijk dat in Berlijn dezelfde teams in de eindfase staan", bevestigt Pilet. "Onze Red Lions zijn dan terug van stage in Nieuw-Zeeland en jongens als Tom Boon en Cédric Charlier beschikken ook over een pak indoorkwaliteiten. Zij komen in aanmerking voor een selectie."