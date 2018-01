Indoor Lions missen Europese hockeytitel na shoot-outs in zinderende finale Werner Thys

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News EK Hockey De finale van het EK in de Antwerpse Lotto Arena werd een enorme reclame voor het indoorhockey. Na tien minuten leken de Indoor Red Lions met een 0-3 achterstand helemaal uitgeteld, maar de enthousiaste Belgen knokten spectaculair terug. Uiteindelijk moesten de Belgen na het nemen van shoot-outs de Europese kroon aan Oostenrijk laten. De ontgoocheling was vanzelfsprekend groot, maar met hun toernooi kunnen onze indoorjongens wel enorm fier zijn.

'Moment de gloire' vanmiddag voor onze Belgische indoorhockeyers die in de Antwerpse Lotto Arena voor drieduizend enthousiaste toeschouwers, in een heruitgave van het pouleduel van gisteren (3-3), voor Europees goud speelden tegen Oostenrijk, nummer twee op de wereldranglijst.

Na een uitzonderlijk parcours - het was pas voor het eerst sinds 1976 dat België bij de Europese indoorelite speelde - wilden de jongens van bondscoach Alexandre De Chaffoy de kers op de taart zetten. Maar ook Oostenrijk was meer dan ooit gebrand op de gouden medaille. De laatste drie grote kampioenschappen, het EK 2014, WK 2015 en EK 2016, moest Oostenrijk zich immers met zilver tevreden stellen.

Vroege achterstand

In het pouleduel keek België na veertien minuten tegen een 1-3 achterstand aan en ook nu kwam Oostenrijk veruit het best uit de startblokken. Nadat een eerste doelpoging via Gaëtan Dykmans na vier minuten naast ging, was het een minuut later Benjamin Stanzl die keeper Gucassoff met een schuiver verraste (0-1). De Oostenrijkers roken bloed en duwden door. Opnieuw Stanzl verdubbelde de score (0-2) en toen Sebastian Eitenberger in de cirkel te veel ruimte kreeg keken de Indoor Red Lions na tien minuten zelfs tegen een 0-3 achterstand aan. Aan het slot van de eerste helft kreeg Renaud Pangrazio een kans op de aansluitingstreffer, maar zijn schot ging net naast. Het Belgische doelpunt kwam er uiteindelijk toch nog op twee seconden van de pauze. Het was Nicolas Vandiest die de eerste strafcorner van de wedstrijd afwerkte (1-3).

Shoot-outs

Er was meteen terug hoop in de Belgische rangen, want de fysiek sterke Indoor Lions speelden de vorige wedstrijden in de Lotto Arena steevast een ijzersterke tweede helft. En de vlam sloeg helemaal in de pan toen Pierre-Louis Maraite de bal in de 26ste minuut zeer mooi in doel devieerde (2-3). Het publiek zette zich helemaal achter de Indoor Lions en in een dolle sfeer zorgde Tom Degroote drie minuten later zowaar voor de gelijkmaker (3-3). Dé droom - de Europese indoortitel - leek in de maak. Toch was het Oostenrijk dat na 33 minuten weer op voorsprong kwam (3-4) en twee minuten later met een eerste strafcorner de kans kreeg om de genadeslag toe te dienen. De pc werd gekeerd en op de tegenaanval scoorde Maxime Plennevaux enig mooi de gelijkmaker (4-4).

In een zenuwslopende slotfase kwamen de teams niet meer tot scoren en moesten shoot-outs het EK beslissen. Tom Degroote bracht de Indoor Lions op voorsprong, maar Zimmer en Plennevaux misten. De ervaren Oostenrijkers scoorden 2 op 3 en mogen met goud naar huis.

Opstellingen

België startte met Jeremy Gucassoff, Thibault Cornillie, Gilles Jacob, Tanguy Zimmer, Gaëtan Dykmans en Maxime Plennevaux, daarna waren Tom Degroote, Renaud Pangrazio, Viktor Pokorny, Pierre-Louis Maraite en Nicolas Vandiest aan zet.

Oostenrijk startte met Szymczyk, Eitenberger, Körper, B. Stanzl, Steyrer en Hasun, daarna was het de beurt aan Unterkircher, P. Schmidt, Rudofsky, Uher en P. Stanzl.

