IN BEELD. Dolle vreugde in Antwerpen na knotsgekke halve finale TLB

22 augustus 2019

22u48 2

De Red Lions spelen de finale van het EK hockey. Onze landgenoten namen in een knotsgekke halve finale met 4-2 de maat van Duitsland, dat nochtans op voorsprong was gekomen. Een straffe ommekeer dus en deze vreugde bij de Red Lions én hun fans was ook navenant. Enkele vreugdebeelden: