Hoe verliepen de vorige EK's bij de Belgen? Red Lions en Red Panthers blikken terug

15 augustus 2019

09u25 2 EK hockey Morgen gaat het EK hockey van start. Onze nationale ploegen stonden op de Europese kampioenschappen wel al op het podium, maar de gouden medaille werd nog nooit veroverd. We zetten de laatste EK’s van de Belgen op een rijtje. Bij de Lions te beginnen in 2007 toen hun sprong naar de wereldtop werd ingezet. De Red Panthers waren er op het hoogste Europese niveau na een periode van twaalf jaar opnieuw bij in 2011.

RED LIONS

EK 2007 in Manchester: de totale euforie

Goud: Nederland, Zilver: Spanje, Brons: België

België met Cedric Degreve, David Van Rysselberghe, Xavier Reckinger, Thomas Van den Balck, Alexandre De Saedeleer, Benjamin Van Hove, Amaury De Cock, Philippe Goldberg, Gregory Gucassoff, John-John Dohmen, Patrice Houssein, Maxime Luyckx, Loïc Vandeweghe, Gilles Petre, Jérôme Truyens, Jérôme Dekeyser, Charles Vandeweghe en Thomas Briels.

Uitslagen België:

Poule: Engeland – België 2-2, België – Duitsland 2-2, België – Tsjechië 6-0.

Halve finale: België – Nederland 2-7.

Om derde plaats: België – Duitsland 4-3

Feiten: Met de Australiër Adam Commens net aan het roer als bondscoach gingen de Lions op het EK in Manchester op zoek naar een eerste olympische kwalificatie sedert Montréal 1976. Om dat doel te bereiken was een plek in de top drie een must. De Belgen speelden een sterke poulefase en hielden gastland Engeland en Duitsland op een 2-2 gelijkspel. De halve finale was een feit. In halve finale werden de Lions weggespeeld door Nederland: 2-7. Strafcornermachine Taeke Taekema scoorde zes keer. De wedstrijd om brons op 26 augustus 2007 was beslissend voor een rechtstreeks ticket naar Peking 2008. In een knotsgekke wedstrijd scoorde Jérôme Truyens zeven seconden voor het eindsignaal de beslissende 4-3 treffer. Een ongezien feestje barstte los. Niet alleen was de olympische kwalificatie binnen, ook de eerste Europese medaille was een feit.

Jérôme Truyens: “Dat doelpunt is natuurlijk een moment dat ik nooit zal vergeten. Onvergetelijk en het begin van het grote avontuur. Nochtans was de voorbereiding op dat EK in Manchester helemaal niet geslaagd. We speelden een slechte Champions Challenge in Boom en Giles Bonnet werd als bondscoach vervangen door Adam Commens. In de poulefase van het EK deden we veel vertrouwen op met gelijke spelen tegen Engeland en Duitsland. In halve finale waren we helemaal kansloos tegen Nederland. Elke strafcorner van Taeke Taekema was prijs. Tot voor de finale had ik als spits nog niet gescoord op het EK. Met de kwalificatie voor Peking op zak was de ontlading heel puur. We beseften zelfs niet dat we een bronzen medaille hadden veroverd, alleen Peking telde.”

EK 2009 in Amsterdam: ontgoocheling, WK 2010 niet bereikt

Goud: Engeland, Zilver: Duitsland, Brons: Nederland, 5e plaats: België

België met David Van Rysselberghe, Vincent Vanasch, Alexandre De Saedeleer, Xavier Reckinger, Audry Renaer, Maxime Luyckx, Philippe Goldberg, Gregory Gucassoff, Felix Denayer, John-John Dohmen, Simon Gougnard, Patrice Houssein, Jérôme Truyens, Jérôme Dekeyser, Thomas Briels, Cédric Charlier, Tom Boon en Jeffrey Thys.

Uitslagen België:

Poule: België – Duitsland 2-3, België – Oostenrijk 3-0, België – Engeland 2-8.

Plaatsingswedstrijden: België – Polen 5-0, België – Frankrijk 7-0.

Feiten: De halve finalisten van dit EK mochten zich een jaar later opmaken voor het WK 2010 in India. In de beslissende laatste poulematch tegen Engeland – waarin de Lions moesten winnen – kenden de Belgen een complete offday: 2-8. Opvallend: Jérôme Dekeyser scoorde op dit EK in elke wedstrijd voor België en werd samen met Taeke Taekema met negen doelpunten topscorer. Begin 2010 kregen de Belgen op een kwalificatietoernooi in Argentinië nog een tweede kans om naar het WK te gaan, maar de finale werd tegen het gastland verloren.

Felix Denayer: Op het EK in Amsterdam werd duidelijk dat we nog geen aansluiting hadden met de Europese top. Nochtans gaf het 4-4 gelijkspel tussen Engeland en Duitsland op de tweede speeldag ons opnieuw hoop. Met winst tegen Engeland plaatsten we ons voor de halve finale én voor het WK in India. Engeland, dat later ook Europees kampioen werd, bleek echter een pak sterker. We kregen een geweldige rammeling. Omdat we ons niet plaatsten moesten we drie maanden later naar een WK-kwalificatietoernooi in het Argentijnse Quilmes. Daar verloren we in de finale van de thuisploeg met 4-3. Het WK 2010 was het enige grote toernooi dat we misten.”

EK 2011 in Mönchengladbach: thriller tegen Spanje, Londen 2012 een feit

Goud: Duitsland, Zilver: Nederland, Brons: Engeland, 4e plaats: België

België met David Van Rysselberghe, Jeremy Gucassoff, Alexandre De Saedeleer, Xavier Reckinger, Benjamin Van Hove, Maxime Luyckx, Alexandre De Paeuw, John-John Dohmen, Felix Denayer, Simon Gougnard, Jérôme Truyens, Jérôme Dekeyser, Thomas Briels, Florent Van Aubel, Cédric Charlier, Tom Boon, Renaud Pangrazio en Jeffrey Thys.

Uitslagen België:

Poule: Duitsland – België 3-1, België – Rusland 7-1, België – Spanje 3-2.

Halve finale: België – Nederland 2-4

Om derde plaats: België – Engeland 1-2.

Feiten: Het doel was duidelijk voor het EK in Mönchengladbach: de halve finalisten veroverden een ticket voor de Spelen 2012 in Londen. De beslissing voor België viel in het laatste pouleduel tegen Spanje. België had genoeg aan een gelijkspel om zich voor Londen te plaatsen, de Spanjaarden moesten winnen. Het zag er voor de spelers van bondscoach Colin Batch bijzonder slecht uit toen Spanje met een 2-0 voorsprong ging rusten. In een geweldige sfeer en aangemoedigd door een pak Belgische supporters keerde de situatie na de pauze helemaal. Luyckx, Boon en Dekeyser scoorden en Londen was een feit. Een medaille werd in Duitsland echter niet gehaald. In halve finale was Nederland te sterk, in de wedstrijd om brons won Engeland na verlengingen.

Florent Van Aubel: Ik was 19 jaar en het EK in Mönchengladbach was mijn eerste toernooi op het hoogste podium. In de eerste wedstrijd stond ik meteen tegenover mijn idool, de Duitser Tobias Hauke. Ik speelde al wel wat oefeninterlands met de Lions, maar het verschil in tempo tijdens een toernooi was gigantisch. De beslissende wedstrijd tegen Spanje met als inzet een ticket voor Londen blijft natuurlijk memorabel. Het stadion zat vol Belgische supporters, het was wellicht de eerste keer dat hockey in ons land zo leefde. Het werd een knotsgekke wedstrijd met een wereldgoal van Jérôme Dekeyser. In de halve finale en de finale vochten we nog wel voor een medaille, maar dat lukte niet. Die vierde plek gaf een correct beeld van onze prestatie.”

EK 2013 in Boom: zilver in eigen land

Goud: Duitsland, Zilver: België, Brons: Nederland

België met Vincent Vanasch, Jeremy Gucassoff, Alexandre De Saedeleer, Elliot Van Strydonck, Manu Stockbroekx, Loïck Luypaert, Xavier Reckinger, Arthur Van Doren, John-John Dohmen, Felix Denayer, Simon Gougnard, Jérôme Truyens, Jérôme Dekeyser, Florent Van Aubel, Cédric Charlier, Thomas Briels, Tom Boon en Sébastien Dockier,

Uitslagen België:

Poule: België – Duitsland 2-1, België – Tsjechië 4-0, België – Spanje 2-2.

Halve finale: België – Engeland 3-0.

Finale: België – Duitsland 1-3.

Feiten: Het EK in eigen land in Boom was een hockeyfeest voor spelers en supporters. De Belgen, geleid door Marc Lammers, begonnen het toernooi overtuigend met een 2-1 zege tegen Duitsland en waren meteen zo goed als zeker van een plek in halve finale. In die halve finale speelden de Lions een absolute topwedstrijd tegen Engeland. De jarige Briels opende de score, Truyens en Van Aubel dikten aan tot 3-0. Voor het eerst plaatsten de Lions zich voor de finale van een groot tornooi. In die finale kwamen de Belgen langs Tom Boon in de 38ste minuut zelfs op voorsprong, daarna werd de greep op de wedstrijd verloren. De ontgoocheling was van korte duur, de vreugde om zilver groot.

Loïck Luypaert: “Boom 2013 blijft een topherinnering, zeker omdat het op Braxgata werd gespeeld, de club waar ik ben opgegroeid. Het toernooi kon niet beter beginnen met een zege in de poulefase tegen Duitsland. Meteen waren we zo goed als zeker van een plaats bij de laatste vier. In de halve finale tegen Engeland speelden we een ijzersterke wedstrijd. Het werd een magische avond. In de finale waren we in de tweede helft niet meer in staat om aan de druk van Duitsland te weerstaan. Als jonge ploeg hadden we nog niet de maturiteit. Twaalf spelers behoren nu nog steeds tot de kern van de Lions. We waren nog jongetjes en eindigden het toernooi met een dubbel gevoel. Tevreden met het toptoernooi en de eerste finale, maar ontgoocheld om het missen van goud.”

EK 2015 in Londen: om zeer snel te vergeten

Goud: Nederland, Zilver: Duitsland, Brons: Ierland, 5e plaats: België

België met Vincent Vanasch, Jeremy Gucassoff, Manu Stockbroekx, Arthur Van Doren, Loïck Luypaert, Elliot Van Strydonck, Alexander Hendrickx, Gauthier Boccard, Alexandre De Paeuw, John-John Dohmen, Felix Denayer, Jérôme Truyens, Florent Van Aubel, Cédric Charlier, Mathew Cobbaert, Tanguy Cosyns, Tom Boon en Sébastien Dockier.

Uitslagen België:

Poule: België – Duitsland 0-4, België – Frankrijk 4-3, België – Ierland 2-2.

Plaatsingswedstrijden: België – Spanje 3-0, België – Rusland 11-4.

Feiten: Een EK om snel te vergeten. Na het zware verlies tegen Duitsland, geraakten de Belgen van bondscoach Jeroen Delmee in de tweede poulewedstrijd slechts met de hakken over de sloot tegen Frankrijk. Toch volstond in de laatste poulematch een gelijkspel tegen Ierland om een plaats in halve finale af te dwingen. De Lions geraakten echter niet verder dan 2-2 en de ontgoocheling was enorm. Opvallend: Tom Boon werd uiteindelijk topscorer van het toernooi door in de laatste poulematch tegen Rusland even zeven keer te scoren.

Tom Boon: “Over de ganse lijn een zeer ontgoochelend toernooi. In de openingsmatch tegen Duitsland werd een doelpunt van ons onterecht afgekeurd. We hebben daar zeer slecht op gereageerd. Het goede gevoel was gans het toernooi niet aanwezig en in de wedstrijden tegen Frankrijk en Ierland zag je dat er constant ongerustheid in ons hockey sloop. Dat ik in de slotwedstrijd zeven keer scoorde en ook nog topscorer werd, is uiteindelijk een detail. Ons toernooi was toen al afgelopen. Een zeer slecht EK, maar wel alweer een stap in ons leerproces.”

EK 2017 in Amsterdam: Lions konden het goud ruiken

Goud: Nederland, Zilver: België, Brons: Engeland

België met Vincent Vanasch, Loïc Van Doren, Manu Stockbroekx, Arthur Van Doren, Loïck Luypaert, Arthur De Sloover, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Augustin Meurmans, Victor Wegnez, Felix Denayer, Simon Gougnard, Florent Van Aubel, Cédric Charlier, Amaury Keusters, Thomas Briels, Tom Boon en Sébastien Dockier.

Uitslagen België:

Poule: België – Oostenrijk 4-1, Nederland – België 0-5, België – Spanje 0-2.

Halve finale: België – Duitsland 2-2 (2-0 shoot-outs).

Finale: Nederland – België 4-2

Feiten: Met een overdonderende 0-5 zege tegen Nederland waren de Lions reeds na de tweede poulewedstrijd verzekerd van een plaats in halve finale. De Belgen verloren de laatste poulematch tegen Spanje en dat bracht hen in halve finale tegen Duitsland. De mentaal sterke Belgen zagen Duitsland in de voorlaatste minuut op gelijke hoogte komen, maar maakten het koelbloedig af in de shoot-outs. In finale tegen Nederland leek België met een 2-0 voorsprong na 28 minuten op weg naar een eerste gouden medaille. Een doelpunt in de 37ste minuut van Robbert Kemperman keerde de wedstrijd echter volledig. Het Oranje-legioen zette zich achter Nederland en het thuisland won met 4-2. Na 2013 opnieuw zilver voor België, maar de ontgoocheling was nu zeer groot.

Arthur Van Doren: “We speelden een jaar eerder de olympische finale en gingen in 2017 verder op ons elan. We hockeyden in Amsterdam als het ware op een wolk. Alles leek te lukken en zelfs de 50/50 match in halve finale tegen Duitsland ging na shoot-outs onze kant op. Met een 0-2 voorsprong in finale leken we ook nog op weg naar goud, maar in extremis gaven we toernooiwinst nog uit handen. Het was knap van Nederland. Vroeger vond ik het onzin toen mensen me vertelden dat je eerst finales moet verliezen om er te winnen, maar uiteindelijk is dat toch de waarheid. Sedert die verloren finale spelen we met een andere mentaliteit.”

RED PANTHERS

EK 2011 in Mönchengladbach: Een leerschool

Goud: Nederland, Zilver: Duitsland, Brons: Engeland, 5e plaats: België

België met Nadine Khouzam, Aisling D’Hooghe, Louise Cavenaille, Stephanie De Groof, Morgane Vouche, Anouk Raes, Valerie Vermeersch, Lieselotte Van Lindt, Helene Delmee, Barbara Nelen, Lola Danhaive, Gaëlle Valcke, Joy Jouret, Laura Patriarche, Emilie Sinia, Erica Coppey, Jill Boon en Charlotte De Vos.

Uitslagen België:

Poule: België – Engeland 0-4, België – Ierland 3-0, België – Duitsland 0-4.

Plaatsingswedstrijden: België – Italië 4-0, België – Azerbeidzjan 3-1.

Feiten: Dankzij winst op het EK II in 2009 in Rome mochten de Belgische hockeyvrouwen onder leiding van Pascal Kina voor het eerst sedert 1999 naar de eindfase van een EK. In de poulefase bleken grootmachten als Duitsland en Engeland nog een maatje te groot. De Panthers versloegen wel Ierland, Italïe en Azerbeidzjan en eindigden uiteindelijk op een mooie vijfde plaats. De opmars zette zich een jaar later door met de kwalificatie in Kontich voor de Spelen 2012 in Londen.

Charlotte De Vos: “Na al die jaren in de lagere regionen was dit voor ons het toernooi van de hoop. Er ging heel wat werk aan vooraf om bij de Europese top acht te geraken. Wij konden ons in Mönchengladbach als nieuwkomer handhaven in de topreeks en eindigden toch op een zeer knappe vijfde plaats. Voor het eerst had ik het gevoel dat er met ons dameshockey iets stond te gebeuren. Die vijfde plaats was het hoogst haalbare. We speelden in de poule niet slecht tegen Engeland en Duitsland, maar toen waren we tegen die landen nog niet opgewassen. Met winst tegen Ierland, Italië en Azerbeidzjan deden we wat we moesten doen.”

EK 2013 in Boom: op één minuut van finale

Goud: Duitsland, Zilver: Engeland, Brons: Nederland, 4e plaats: België

België met Nadine Khouzam, Aisling D’Hooghe, Anne-Sophie De Scheemaekere, Louise Cavenaille, Aline Fobe, Stephanie De Groof, Anouk Raes, Judith Vandermeiren, Lieselotte Van Lindt, Emilie Sinia, Barbara Nelen, Stephanie Rummens, Erica Coppey, Maureen Beernaert, Alix Gerniers, Louise Versavel, Jill Boon en Charlotte De Vos.

Uitslagen België:

Poule: België – Wit-Rusland 5-1, België – Nederland 0-2, België – Ierland 3-0.

Halve finale: België – Duitsland 2-2 (0-2 shoot-outs)

Om derde plaats: België – Nederland 1-3.

Feiten: In de ambiance van Boom plaatsten de Red Panthers zich dankzij overwinningen tegen Wit-Rusland en Ierland voor het eerst voor de halve finale van een EK. In een absolute topmatch in halve finale tegen Duitsland leken de speelsters van Pascal Kina zelfs op weg naar de finale. Jill Boon en Charlotte De Vos brachten België van 0-1 naar 2-1, maar in de 69ste minuut volgde de Duitse gelijkmaker. Mentaal aangeslagen verloren de Panthers ook de daaropvolgende shoot-outs. Tot overmaat van ramp bleek even later niet Engeland, maar Nederland de opponent in de strijd om brons.

Judith Vandermeiren: “Het toernooi was een ongelooflijke belevenis, zeker omdat het EK op mijn thuisclub Braxgata werd afgewerkt. Na de winst tegen Ierland en de kwalificatie voor de halve finale groeide het geloof in een medaille. Tegen Duitsland speelden we in halve finale een zeer sterke wedstrijd. Door een ongelukkig doelpunt kwamen zij in de voorlaatste minuut ‘op zijn Duits’ op gelijke hoogte. Voor de eerste keer ooit moesten we shoot-outs nemen. Dat liep helemaal mis. De ontgoocheling was enorm want we stonden op een zucht van een Europese finale en een eerste medaille. Toen later op de avond in de tweede halve finale Nederland van Engeland verloor kregen we een tweede klap te verwerken. Met Nederland als tegenstrever zagen we ook de kansen op brons in rook opgaan. Na het toernooi kregen we heel wat complimenten over het mooie hockey dat we brachten.”

EK 2015 in Londen: klap van Brasschaat was te groot

Goud: Engeland, Zilver: Nederland, Brons: Duitsland, 5e plaats: België

België met Aisling D’Hooghe, Megane Simons, Louise Cavenaille, Aline Fobe, Stephanie De Groof, Stephanie Vanden Borre, Caroline Wagemans, Anouk Raes, Judith Vandermeiren, Lieselotte Van Lindt, Barbara Nelen, Emma Puvrez, Emilie Sinia, Joanne Peeters, Manon Simons, Alix Gerniers, Jill Boon en Louise Versavel.

Uitslagen België:

Poule: België – Spanje 0-0, België – Polen 4-1, België – Nederland 0-5.

Plaatsingswedstrijden: België – Schotland 1-0, België – Italië 4-3.

Feiten: Twee maanden voor het EK in Londen liepen de Panthers tegen hun allergrootste ontgoocheling aan: tijdens de World League in Brasschaat werd op dramatische wijze een ticket voor de Spelen in Rio verspeeld. Nog aangeslagen door het mislopen van Rio begonnen de Panthers aan het EK. Na een 0-0 gelijkspel in de openingsmatch tegen Spanje, scoorden de Belgische hockeyvrouwen niet genoeg in de tweede wedstrijd tegen Polen om de halve finale te bereiken

Barbara Nelen: “Een toernooi dat ik eigenlijk helemaal uit mijn geheugen wil wissen (lacht). Na de zware ontgoocheling om het gemiste olympische ticket ging de aandacht van de meeste meisjes naar de studies. We beleefden helemaal geen plezier in Londen. Zelf nam ik na dat toernooi een sabbatjaar. Op dat moment was iedereen aan het twijfelen over de toekomst bij de nationale ploeg. Dat uiteindelijk alle meisjes samen bleven bleek de redding voor de Panthers. Het heeft een hele tijd geduurd om de ontgoocheling te verwerken, maar vanaf 2016 begonnen we weer in groep op te bouwen.”

EK 2017 in Amsterdam: eerste medaille, eerste finale en polonaise

Goud: Nederland, Zilver: België, brons: Engeland

België met Aisling D’Hooghe, Elena Sotgiu, Lien Hillewaert, Sophie Limauge, Louise Cavenaille, Aline Fobe, Stephanie Vanden Borre, Pauline Leclef, Anouk Raes, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Judith Vandermeiren, Maureen Beernaert, Joanne Peeters, Alix Gerniers, Anne-Sophie Weyns, Jill Boon en Louise Versavel.

Uitslagen België:

Poule: België – Tsjechië 6-0, Nederland – België 1-0, België – Spanje 2-1.

Halve finale: België – Duitsland 1-0.

Finale: Nederland – België 3-0.

Feiten: Hét absolute hoogtepunt voor de Red Panthers. Net zoals wellicht straks op het EK in Antwerpen was het duel België – Spanje beslissend voor een plaats in halve finale. Doelpunten van Joanne Peeters en Anouk Raes brachten de Panthers van bondscoach Niels Thijssen bij de laatste vier tegen Duitsland. In die halve finale grepen de Panthers revanche voor hun pijnlijke nederlaag in Boom 2013. Het was Jill Boon die in de 28ste minuut een voorzet van Barbara Nelen in doel devieerde. Vervolgens was het bibberen tot de slotseconden, maar het bleef bij dat ene doelpunt. De eerste Europese medaille voor de Belgische hockeyvrouwen was een feit. In finale bleek thuisland Nederland veel te sterk. De Panthers lieten het niet aan hun hart komen en vierden het zilver uitbundig. Aisling D’Hooghe werd uitgeroepen tot beste keeper van het tornooi.

Jill Boon: “Het jaar voorafgaand aan het EK werd er keihard gewerkt. Zowel op mentaal als op fysiek vlak stonden we in Amsterdam zeer sterk. We begonnen goed voorbereid aan het toernooi en wisten dat een medaille mogelijk was. We hockeyden niet altijd op de mooiste en beste manier, maar na heel wat pech in het verleden, rolde deze keer de bal wél voor ons. We speelden gewoon een slim tornooi. Na de finale tegen Nederland was er geen plaats voor ontgoocheling. We waren zo blij dat die medaille eindelijk gelukt was. We hebben twee jaar gevochten om samen te blijven en dit zilver was de bekroning.”

