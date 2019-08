Groepsleider! Red Panthers winnen makkelijk van Rusland met 4-1 DMM

19 augustus 2019

21u54 16 EK hockey De Red Panthers hebben een goeie zaak gedaan op het EK hockey. De Belgische hockeyvrouwen klopten in hun tweede groepswedstrijd Rusland met 4-1 en zijn na twee wedstrijden groepsleider. Concurrenten in de strijd om de halve finales Spanje en Nederland speelden eerder op de dag 1-1 gelijk. De eerste twee van de groep plaatsen zich.

Een stunt van formaat was het voor de Red Panthers in hun openingsmatch. 1-1 tegen titelfavoriet Nederland, dat terwijl er met Rusland een haalbare kaart wachtte in de tweede groepswedstrijd van het EK hockey. De Russinnen staan 23ste op de wereldranglijst, de Panthers 9de.

Hier en daar werd gewaarschuwd om de partij niet al te licht op te vatten. Dat deden de Panthers ook niet. Onze hockeyvrouwen begonnen als kometen in Wilrijk. Rusland werd met de rug tegen het eigen doel gedrukt en dat resulteerde in een snelle openingsgoal. Na nog geen zeven minuten lag de 1-0 in het doel te blinken. Louise Versavel kreeg de bal voor zich en twijfelde niet.

Iets later al de 2-0. Puvrez dolde met haar tegenstandsters op de achterlijn en bood Weyns de tweede goal van de partij op een schoteldoekje aan. De Panthers zaten op rozen. Rusland had niets in te brengen tegen het sterke hockey van de Belgen. Het spel ging eigenlijk maar één richting uit. De kroon op het werk kwam er na een strafcorner: 3-0 na een kwartier wedstrijd.

In het tweede bedrijf bleven de Panthers komen. Twee strafcorners leverden niets op. Doelvrouw Alexandrina deed het goed bij de Russische vrouwen. Ondanks aanhoudende druk van de Panthers kwam de tegentreffer uit het niets. Bij de eerste voldragen aanval van Rusland was het meteen prijs: Sadovaia tekende voor de 3-1.

Het leek niet meer dan een eerreder, maar na de pauze liet België Rusland beter in de wedstrijd komen. Ondanks een strafcorner voor de Russinnen kwam er geen goal in het derde kwart. Langs Belgische zijde probeerde Stuyck het van ver, maar zonder succes.

Bleef nog het vierde kwart over. Daarin trok Louise Versavel met haar tweede van de avond de Red Panthers over de streep. Onze landgenote profiteerde van een foutje in de Russische verdediging: 4-1. België kijkt woensdag om 20u30 Spanje - 7de op de wereldranglijst - in de ogen. Een gelijkspel is daarbij voldoende voor de halve finales.