Finale! Red Lions houden hun EK-droom levendig na thriller tegen Duitsland Bart Fieremans/TLB

22 augustus 2019

22u04 42 EK Hockey De Red Lions dansten, het publiek vierde in extase: België plaatste zich voor de EK-finale na een ongeziene krachttoer tegen Duitsland: van 0-2 naar 4-2 na rust in een dol slot. Met Spanje als verrassende andere finalist wenkt zaterdag het goud en het olympisch ticket.

De halve finale tussen België en Duitsland mag deze uitzonderlijke generatie van de Red Lions bijschrijven in de annalen van meest heugenswaardige duels. Wat een spektakelstuk, wat een regen van kansen en strafcorners, wat een verloop met zoveel emotionele twists and turns.

Niemand die zo’n afloop in de loop van het derde kwart had kunnen voorspellen. België begon die met een 0-2-achterstand. Duitsland had voor de rust in een erg temporijke match twee keer dodelijk gecounterd met Christopher Rühr en Florian Fuchs als afwerkers, waarbij de Belgische verdediging niet zo secuur geacteerd had. De Red Lions kwamen het dichtst bij een doelpunt via Tom Boon, maar zijn strafcorner spatte uiteen op de paal. In het derde kwart regende het strafcorners aan beide kanten, maar alleen Boon vond een gaatje (1-2). Dat deed de hoop opveren, al was ook een wereldredding van doelman Vincent Vanasch nodig om die levendig te houden. In het vierde kwart kreeg Duitsland een koekje van eigen deeg. België pakte uit met Sturm und Drang: Nicolas De Kerpel, Victor Wegnez – met een wereldgoal – en Cedric Charlier zorgden voor een fameuze ommekeer: 4-2. De deejay mocht een sfeerplaat opleggen: feest in de tent.

Want de EK-titeldroom – en een rechtstreeks ticket voor de Spelen van Tokio 2020 - blijven zo levendig. Zaterdag volgt nog één horde met Spanje, een verrassende opponent. Mentaal zullen de Red Lions een knop moeten omdraaien. Nog voor de start van dit EK droomden veel spelers van een finale tegen Nederland – altijd pittige prestigeduels, maar ook een kans om revanche te nemen voor de verloren finale tegen Nederland op het EK in 2017. België had in dat toernooi Nederland wel in de groepsfase met 0-5 geklopt, maar in de finale zwaaide wel Oranje na een 4-2-zege met de trofee.

Die ervaring kan nu ook een les in de finale tegen Spanje zijn. Ook in dit EK won België zijn openingsduel tegen Spanje met 5-0, toen goed voor een eerste fuifje. Met die score in gedachten is het verleidelijk te denken dat ze dat varkentje ook even in de finale zullen wassen, maar ze nemen het best niet te gemakzuchtig op. De Red Lions zijn ook niet dom en blind: zij hebben zelf gezien hoe Spanje boven zichzelf uitsteeg en voor dé surprise van het toernooi zorgden met een 4-3-zege tegen Oranje. Nederland stond op een bepaald moment 4-0-achter, dat moet even striemend aangevoeld hebben als een lijfstraf met de zweep. De drie tegentreffers van Oranje vielen in het laatste kwart, nét te laat.

Alle goals op een rijtje:

Rhur smashes the ball into the net putting Germany into the lead in the 2nd quarter



EuroHockey

Fuchs knocks the ball in at the far corner pushing Germany further into the lead



EuroHockey

Boon converts the penalty corner for Belgium closing the gap between the two sides



EuroHockey

GOOOAAL | @NicoDeKerpel brengt de @BELRedLions weer op gelijke hoogte! 💥

2️⃣-2️⃣



Eleven Sports (NL)

GOOOOOOAAAAAAAL | Victor Wegnez maakt de 3-2, de @BelRedLions staan virtueel in de finale! 🤩

3️⃣-2️⃣



Eleven Sports (NL)

GOOOOAAAL | @cedriccharlier maakt het af voor de @BELRedLions ! 💥 Op de tribunes vieren ze feest! 🤩

4️⃣-2️⃣



Eleven Sports (NL)