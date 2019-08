Faire Panthers willen knop omdraaien: is olympische qualifier buitenshuis wel een nadeel? Werner Thys

22 augustus 2019

12u18 0 EK Hockey Het werd een korte nacht voor de Red Panthers na de klap tegen Spanje. Niet doorstoten naar de halve finale van het EK in eigen huis zinderde nog na. Aisling D’Hooghe, door de HLN-lezers twee keer verkozen tot ‘Panther van de match’ wil nu vooral de knop omdraaien. “Het belangrijkste moet immers nog komen.”

“Weinig uurtjes geslapen”, fluisterde Aisling D’Hooghe in de lobby van het Crowne Plaza-hotel in Antwerpen. “Een dergelijke match blijft lang door je hoofd spoken. Ik vraag me nog steeds af hoe het komt dat we in de aanvangsfase van de wedstrijd niet durfden hockeyen. Spanje speelde wel sterk, maar wij brachten hen amper in problemen. Uit de voorbije matchen bleek duidelijk dat we op fysiek en tactisch vlak heel grote stappen hebben gezet. Omgaan met dit soort cruciale matchen blijft echter een probleem. We hebben nu Jef Brouwers als psycholoog, maar hij staat niet mee op het veld, hé.”

Ondanks de mindere match blijft het een feit dat de Panthers door twee dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen niet bevoordeeld werden. Veel woorden maken onze hockeyvrouwen daar echter niet aan vuil. “Je moet dat kunnen aanvaarden”, zegt D’Hooghe. “Wíj waren het probleem, niet de refs. Zelf heb ik die fases nog niet teruggezien. Dat gebeurt later wel. Geen enkele Panther legde na de wedstrijd de schuld bij de scheidsrechter. Dat is mooi.”

Wat rest op het EK zijn matchen tegen Ierland en Wit-Rusland. De Panthers vormen samen met die twee teams en Rusland nu poule C. De laatste twee degraderen naar de Europese B-liga, maar de Panthers behouden wel de drie punten van hun zege tegen Rusland. Daarna ligt de focus volledig op de twee olympische kwalificatiewedstrijden begin november.

“Eigenlijk verandert er helemaal niets aan ons schema”, aldus de nationale doelvrouw. “We wisten dat we in Antwerpen geen Europees kampioen gingen worden en dat die twee matchen bepalend zijn voor onze deelname aan Tokio 2020. Alleen moeten we die wedstrijden nu buitenshuis afwerken. We moeten snel de knop omdraaien.”

Misschien is het voor onze nationale hockeyvrouwen nog geen nadeel om die belangrijke matchen weg – en liefst ver – van huis te spelen. Stuur de Panthers in november naar pakweg China of Zuid-Korea en de druk van de media én van het thuispubliek valt al van de schouders. Ook in Brasschaat faalden de Panthers in 2015 in het zicht van Rio 2016. Misschien voelen ze zich in Shenzhen of Seoul wel meer op hun gemak richting hét grote doel.

“Zelf heb ik geen problemen met die extra aandacht “, aldus de ervaren D’Hooghe. “Voor sommige meisjes kan het op mentaal vlak wel een voordeel zijn om ver weg van huis aan te treden. Tijdens de Pro League speelden we trouwens ook enkele sterke matchen op verplaatsing. Dat kan inderdaad rust in het hoofd geven.”

In ieder geval staat met die twee kwalificatiewedstrijden het ambitieuze Panthers-project van de federatie op het spel. “Ik hou geen rekening met een niet-kwalificatie”, besluit D’Hooghe. “Het EK 2017 in Amsterdam was een hoogtepunt, voor het overige kregen we de laatste jaren heel wat ontgoochelingen te verwerken. Het moet en het zal lukken.”