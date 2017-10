Ex-hockeyster deed zich voor als kankerpatiënte, vervalste attesten en streek 127.000 euro op aan liefdadigheid Hans Op de Beeck

07u00

Bron: news.com.au 0 rv EK Hockey Pijnlijk schandaalverhaal in Australië, getekend door Kate Hubble (32). De gewezen keepster van de 'Hockeyroos', de nationale hockeyploeg van de Aussies bij de vrouwen, deed zich voor als een kankerpatiënte om Redkite, een liefdadigheidsorganisatie die hulp biedt aan jonge kankerpatiëntjes en hun families, op te lichten.

Hubble werkte twee jaar lang voor Redkite en bracht zelf een donor aan, een gezin uit Perth dat hun kind aan de ziekte verloren had. Om haar leugen in stand te houden zorgde ze voor valse medische voorschriften van Australische kankerspecialisten. Hubble heeft haar leugen en valsheid in geschrifte toegegeven voor een rechtbank in Sydney. Vrijdag kent ze haar straf.

rv

De ex-hockeyster begon in juni 2014 te werken voor het Redkite-bureau in Perth. Een jaar later vroeg ze haar transfer naar Sydney aan, zogezegd omdat ze dringend gespecialiseerde hulp nodig had om haar ziekte te bestrijden. "Mijn ziekte bevindt zich in de terminale fase", liet ze toen aan haar collega's en de plaatselijke HR-manager weten. "Ik heb niet veel tijd meer." Ze legde toen een certificaat voor van een professor van een privé-ziekenhuis in Sydney, maar een onderzoek ingesteld door Redkite wijst uit dat die professor dat attest nooit geschreven heeft en dat hij de vrouw nooit gezien heeft. Ook een tweede bewijs, als zou Hubble immunotherapie volgen, bleek vals.

rv Eén van de valse medische certificaten die Hubble liefdadigheidsinstelling Redkite bezorgde.

Bij Redkite werden ze achterdochtig toen er tekstberichten van Hubble's gsm naar de organisatie werden gestuurd in naam van ene 'Jess', een zogezegde vriendin van Kate. Met foto's die aantoonden hoe slecht Kate het stelde en dat haar hart tot twee keer toe gestopt was tijdens operaties in Sydney. Operaties die dus nooit plaatsvonden, maar waarvoor ze wel de tijd kreeg om niet te hoeven werken. Hubble streek jaarlijks 63.500 euro op en werkte twee jaar voor de organisatie gefinancierd door liefdadigheid. Opvallend: in februari van dit jaar werd ze ook al eens opgepakt voor winkeldiefstal.

LinkedIn Rechts: Kate met de Australische Formule 1-piloot Daniel Riccardo.

rv