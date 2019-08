Exclusief voor abonnees Europese titel of niet: 0 euro verschil voor de Red Lions “Olympisch ticket meer waard dan een paar duizend euro” Bart Fieremans en Werner Thys

21 augustus 2019

19u54 0 EK Hockey Nog twee keer winnen en de Red Lions kunnen de EK-titel afvinken. Financieel houden ze daar wel geen extra cent aan over: op het EK vallen geen prijzengeld of premies te verdienen. Bij de internationals geldt wel: hoe meer caps, hoe hoger het basisloon van de bond.

Van het grote geld – zoals de Rode Duivels, die aan het EK 2016, waar ze in de kwartfinales werden uitgeschakeld, per speler 361.900 euro bruto overhielden – mogen de Belgische hockeyinternationals alleen maar dromen. Zo kregen de Red Lions voor hun historische WK-titel in India vorig jaar nul euro prijzengeld. Wel mochten ze dankzij een Belgische sponsor op dat WK voor het eerst een premie verdelen.

Een verhaal met een staartje: verzekeringsmaatschappij Tolrip, commerciële partner van de hockeybond, had toen voor het WK 100.000 euro beloofd in het geval de Red Lions zouden winnen. Tolrip had die som zelf als risk-management belegd: voor een premie van 15.000 euro zou de verzekeraar 100.000 uitbetalen – de kost voor Tolrip bedroeg dus slechts 15.000 euro. De keerzijde van de medaille is nu wel dat de verzekeraar voor dit EK niet geneigd was om zo’n deal aan te gaan, de kans dat de Lions het EK winnen ligt ook veel hoger.

