Engeland en Duitsland stoten door naar halve finales op EK hockey voor vrouwen Redactie

21 augustus 2019

14u20

Bron: Belga 0 EK hockey Engeland (FIH 4) en Duitsland (FIH 5) hebben zich vandaag op het EK hockey voor vrouwen in Antwerpen geplaatst voor de halve finales.

Engeland versloeg op de slotspeeldag in groep B Wit-Rusland (FIH 22) met 4-3 en wint de poule. Duitsland, gecoacht door Xavier Reckinger, eindigde als tweede na een 1-1 draw tegen Ierland (FIH 8). Engeland beëindigt de groep met 7 punten voor Duitsland (5). Dan volgen Ierland (4) en Wit-Rusland (0). Die laatste twee landen strijden tegen de nummers drie en vier uit groep A voor het behoud.

Tegen wie Engeland en Duitsland donderdag in de halve finales spelen, is nog afwachten. België (4 ptn), Spanje (4) en titelverdediger Nederland (2) komen nog in aanmerking. Om 18u speelt Oranje (FIH 1) tegen Rusland (FIH 23). De Red Panthers (FIH 9) treffen om 20u30 Spanje (FIH 7). België heeft dankzij een beter doelpuntensaldo genoeg aan een draw om door te stoten.

