EK hockey vindt volgende zomer plaats in ons land, tickets zijn vanaf nu te koop Redactie

01 oktober 2018

17u11 0

Van 16 tot en met 25 augustus 2019 strijden de beste Europese hockeylanden, 8 bij de mannen en 8 bij de vrouwen, voor de Europese titels op de nieuwe hockeysite van het Wilrijkse Plein in Antwerpen. De voorverkoopfase, voorbehouden voor Belgische clubs en hun leden, is afgelopen en vanaf nu kunnen alle hockeyfans in België en Europa tickets kopen om hun nationale ploeg te komen aanmoedigen op de Belfius EuroHockey Championships 2019, zoals het EK officieel werd gedoopt. Via de website www.belfiuseurohockey.be kan iedereen die dat wil tickets bestellen.

Het EK hockey begint op vrijdag 16 augustus met de herenmatch tussen België en Spanje, het nummer 5 van het EK 2017. De eerste match bij de vrouwen is Spanje-Rusland op zaterdag 17 augustus. Later die avond staat ook nog de derby der Lage Landen tussen de Belgische Red Panthers, de Belgische damesploeg, en regerend Europees kampioen Nederland op het programma. De Belgische hockeyfans worden verwend, want elke avond staat er een match van één van de twee Belgische nationale ploegen op het programma. De finale bij de mannen wordt op zaterdag 24 augustus gespeeld, die van de vrouwen op zondag 25 augustus.

