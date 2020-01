Duitsland bezorgt Belgische Indoor Red Lions serieuze rammeling op EK Werner Thys

17 januari 2020

15u35 0 Indoor Hockey De Indoor Red Lions kregen in hun openingswedstrijd op het EK indoorhockey in het Horst-Korber-Sportzentrum in Berlijn een stevig pak voor de broek van gastland Duitsland. De toernooifavoriet demonstreerde gedurende vier keer tien minuten en de Indoor Red Lions gingen helemaal kopje onder: 12 – 1 . Straks om 18.30 uur tegen Nederland moet er gewonnen worden om nog kans te maken op de halve finale.

De troepen van bondscoach Alexandre de Chaffoy werden op alle vlakken overklast door Duitsland. Na negentien minuten stond Duitsland reeds 3-0 voor. Vier seconden voor het einde van de eerste helft zorgde Tom Degroote nog voor een sprankeltje hoop door een stroke om te zetten: 3-1. Die hoop was voor België echter van zeer korte duur. In de openingsminuut van de tweede helft scoorde Duitsland binnen de 20 seconden twee keer: 5-1. En toen ging het alleen maar van kwaad naar erger. De Indoor Red Lions, twee jaar geleden in Antwerpen nog goed voor zilver, moesten de kelk tot de bodem ledigen: 12 – 1. “Dit ligt helemaal aan ons. In de tweede helft reageerden we niet meer en lieten we het helemaal afweten”, aldus kapitein Renaud Pangrazio. “We weten dat Duitsland de absolute top is. Die jongens spelen allemaal in een ijzersterke competitie en kwamen zeer goed voorbereid aan de start van dit EK in eigen land. Onze eerste helft was nog degelijk, maar die twee doelpunten direct na de pauze maakten ons kapot. Wat daarna volgde, mag niet gebeuren.”

Vanavond om18.30 uur gaat het voor de Indoor Red Lions verder. Dan spelen ze tegen Nederland, het op papier zwakste land van de poule. Onze noorderburen, die promoveerden uit de Europese B-reeks, wonnen echter van Tsjechië, nummer drie op wereldranglijst, met 6-2. Door het slechte doelsaldo is een zege voor de Belgen een must om nog kans te maken op de halve finale. Er zal dus mentaal oplapwerk nodig zijn.

“Voor ons is die zege van Nederland tegen Tsjechië geen verrassing”, zegt Pangrazio. “Nederland staat hier echt met een sterk team. Of die oplawaai tegen Duitsland mentaal zal meespelen ? We gaan nu naar het hotel en die wedstrijd moet uit onze gedachten gewist worden. Straks moet het een nieuwe start worden.”

Duitsland – België 12 - 1

België startte met Jeremy Gucassoff (keeper), Pierre-Louis Maraite, Tom Degroote, Tanguy Zimmer, Achille de Chaffoy en Renaud Pangrazio. Daarna kwamen Philippe Simar, Fabrice Bourdeaud’hui, Antoine Legrain, Gaetan Dykmans en Jérôme Truyens.