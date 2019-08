Dit is het EK hockey in cijfers: veel bezoekers, luxueus en milieuvriendelijk MMP

21 augustus 2019

14u54 0 EK Hockey Het EK hockey is na zes jaar weer terug in België. In 2013 verblijdden onze hockeymannen ons met een finale tegen Duitsland. Dit jaar gaan ze voor niets minder dan goud op de de nieuwe hockeysite van Wilrijkse Plein. Ook onze Red Panthers bouwen verder aan hun weg naar de top. Op haar beurt haalt Antwerpen alles uit de kast om van dit EK ook extra-sportief een succes te maken. Enkele cijfers achter het EK hockey.

Het stadion in Wilrijk biedt plaats aan 7500 supporters. Over de hele week gespreid worden er zo’n 60 à 70.000 bezoekers verwacht, waaronder 9000 VIP’s. En die worden verwend, want voor het eerst in de geschiedenis van het hockey zijn er zelfs skyboxen gebouwd in het stadion. Moet het nog gezegd: hockey is big in Belgium.

Wedstrijden

Op het Wilrijkse Plein worden tijdens dit EK 40 wedstrijden afgewerkt. Daarnaast staan er nog negen nevencompetities op het programma. 47 officials en 68 ballenjongens en meisjes staan paraat om die matchen te leiden. In het geval dat de wedstrijdbal kapot of verloren gaat, heeft de organisatie 100 balletjes op voorraad.

Fandorp

Ook na de matchen is het in het overdekte Public Plaza, het fandorp, leuk vertoeven voor de fans. Voor zij die zelf hockey te wagen zijn er maar liefst 14 standhouders van allerlei hockeymerken aanwezig. De fans die de stick liever links laten liggen, kunnen in vier grote publieksbars kiezen uit een assortiment van negen Belgische bieren, en andere drankjes, uiteraard. De organisatie denkt ook aan het milieu, want drinken doe je uit herbruikbare bekers en bovendien is er gescheiden ophaling.

4.000 vrijwilligers

De bezoekers kunnen volop genieten dankzij de 4.000 medewerkers en vrijwilligers die het EK in goede banen leiden. Concreet gaat het over zo’n 150 medewerkers en 250 vrijwilligers per dag. Zij boekten ook 5.012 overnachtingen voor mensen die meerdere dagen van het Europees hockeyfeest komen genieten.

Dit weekend weten we wie zich bij de mannen en de vrouwen tot Europees kampioen kroont.