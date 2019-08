Bondscoach Thijssen wil geen excuses inroepen: "We waren simpelweg niet goed" Redactie

22 augustus 2019

19u20

Bron: Belga 0 EK Hockey Een goede nacht heeft Niels Thijssen, bondscoach van de Red Panthers, niet achter de rug na de uitschakeling van zijn team op het EK hockey in Antwerpen. In zijn analyse is hij behoorlijk scherp voor zijn eigen troepen.

"We moeten nog debriefen met de hele groep om de vinger te leggen op de oorzaken van deze mislukking, maar wat vaststaat is dat we er nooit in geslaagd zijn het niveau te halen waar we op hoopten", klinkt Thijssen streng. De Red Panthers verloren woensdag met 0-1 van Spanje en moesten een kruis maken over de halve finales.

"We waren simpelweg niet goed", gaat de Nederlandse coach verder. "Vooral in de eerste helft, waar we rare keuzes maakten. Misschien speelde het gegeven dat een gelijkspel volstond daarin wel een rol. Nochtans hebben we er alles aan gedaan om dat te vermijden en mikten we op de overwinning, maar met ons spel verdienden we niet beter dan dit resultaat."

De arbitrage tijdens het vrouwentoernooi riep al enkele keren vragen op op dit EK, en woensdag leek een beslissing twee keer in het nadeel van de Belgen te vallen, maar Thijssen wil zich daar niet achter verstoppen. "Het zijn soms zware beslissingen om te slikken, maar het feit dat we ons niveau niet haalden, was nog veel zwaarder."

Op een bepaald moment in de wedstrijd tegen Spanje verloren enkele speelsters hun geduld, en waren ze zichtbaar ontmoedigd. Thijssen zag het niet graag gebeuren. "Ze zijn hun sereniteit verloren en waren niet meer kalm genoeg om het plan uit te voeren en de juiste beslissingen te nemen. Het is nooit goed om te denken: het moet, het moet, het moet. We hebben een analyse nodig, want dit mag niet meer gebeuren."

De Panthers wacht nu nog de strijd om de vijfde plaats in een groep met Rusland, Ierland en Wit-Rusland. "Helaas is het na onze uitschakeling al zeker dat we onze olympische kwalificatiewedstrijden op verplaatsing moeten spelen. Maar door hier nog zo hoog mogelijk te eindigen, kunnen we onszelf wel een haalbare tegenstander bezorgen. Het gaat dus nog om erg belangrijke wedstrijden die we met veel sérieux gaan voorbereiden.”