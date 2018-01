België plaatst zich voor halve finales EK zaalhockey Redactie

22u32

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT

België (FIH-16) heeft zich in de Lotto Arena van Antwerpen van een plaats in de halve finales van het EK zaalhockey verzekerd. In hun tweede groepswedstrijd namen de indoor Red Lions met 2-1 de maat van Zwitserland (FIH-8). Pierre-Louis Maraite en Gaëtan Dykmans scoorden.

Eerder op de dag hadden de Belgen Rusland (FIH-4) met 5-1 verslagen. Morgen geven ze vice-Europees kampioen Oostenrijk (FIH-2) partij. De eerste twee landen in de poule stoten door naar de halve finales.

Mentaliteit heeft het verschil gemaakt", zegt bondscoach Alexandre De Chaffoy

De indoor Red Lions, de nationale zaalhockeymannen, zijn na hun zege tegen Zwitserland vrijdagavond zeker van een plaats in de halve finales op het EK in Antwerpen. Coack Alexandre De Chaffoy blikt tevreden terug op de eerste dag.

"Het was een mooie eerste dag voor ons, maar we zijn nog ver van onze grote droom", zegt De Chaffoy. "We mogen blij zijn dat we zo aan het toernooi kunnen beginnen. Top vier was een doel, en zover zijn wel al." Zaterdag wacht in de halve finale vice-Europees kampioen Oostenrijk.

In het begin van de wedstrijd hadden de Belgen het knap lastig. "Twee wedstrijden op één dag spelen is altijd lastig. Het is moeilijker om het juiste ritme te vinden. Alle ploegen hadden er last van, zelfs Oostenrijk. Beetje bij beetje slaagden we erin de controle over te nemen. Op het einde werd de druk groot, maar de spelers bleven geconcentreerd en hun mentaliteit heeft uiteindelijk het verschil gemaakt."