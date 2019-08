Arthur Van Doren: “Wij zijn een hecht blok. En dat is onze grootste kwaliteit” KDW/GVS/TLB

25 augustus 2019

Verdediger Arthur Van Doren won met de Red Lions nu ook het EK, het WK stond al op zijn palmares. “Ik denk dat we super trots mogen zijn op wat we vandaag en op dit toernooi hebben laten zien. We hebben getoond dat we een hechte groep zijn en dat we elkaar steunen.” In bovenstaande video kunt u de volledige reactie van Van Doren bekijken.