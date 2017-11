Arthur Van Doren is beste hockeyer in België: "Niets zou meer plezier doen dan groot toernooi winnen" DMM

Bron: Belga 0 Photo News Arthur Van Doren. EK Hockey Voor Arthur Van Doren is het "altijd aangenaam" om een prijs te winnen, "maar niets zou me meer plezier doen dat eindelijk een groot toernooi te winnen". Dat zegt de 23-jarige hockeyer nadat hij gisteren op een galadiner in Brussel al voor de derde keer in vier jaar de Gouden Stick won.

"Zoals bij iedere individuele prijs in een ploegsport moet ik mijn teamgenoten bij KHC Dragons en bij de nationale ploeg bedanken, zonder wie ik niets zou zijn", reageert de centrale verdediger. "Het was een superjaar bij de Dragons en de Red Lions. Het is natuurlijk altijd aangenaam om zo'n prijs te winnen, maar niets zou me meer plezier doen dan eindelijk een groot toernooi te winnen, of het nu op Europees niveau is met mijn club, of internationaal met de nationale ploeg. Dat is waar mijn ambitie en die van mijn ploeggenoten nu ligt."



Terwijl veel spelers op 23 jaar nog maar aan het begin van hun carrière staan, heeft Van Doren al heel wat successen geboekt. Zo werd hij vorig jaar nog tot beste belofte ter wereld verkozen en op het laatste EK in Amsterdam was hij speler van het toernooi. "Ik speel al sinds mijn vijftiende op het hoogste niveau bij de Dragons. We beschikken bij onze club en bij de Red Lions over een omkadering van topniveau. Het resultaat dus van meerdere jaren werken, maar ik herhaal, het doel is nu om een groot toernooi te winnen."

De laureaat krijgt al snel een kans om zijn ambitie te verwezenlijken. De Red Lions vertrekken dit weekend naar India, waar ze van 1 tot 10 december zullen deelnemen aan de finale van de World League in Bhubaneswar. "Maar voor we vertrekken, gaan we eerst feesten met de ploeg", besluit Van Doren.

Alix Gerniers: "Een trofee die ik enkel aan mijn club te danken heb"

"Deze trofee heb ik enkel te danken aan mijn club La Gantoise en aan mijn ploeggenoten." Dat zegt Alix Gerniers nadat ze gistern bekroond werd met een Gouden Stick. Twee seizoenen geleden was de 24-jarige uit Ronse ook al de beste hockeyster in de Belgische competitie. Gerniers is zowel bij Gantoise, de regerende vice-kampioen waar ze al tien jaar voor uitkomt, als bij de Red Panthers een van de sterkhouders.

"We hebben een fantastisch jaar achter de rug met onze club, die sinds kort over nieuwe faciliteiten beschikt", zegt de spelverdeelster. "Deze prijs is een beetje anders dan de eerste. Ik ben nu 24 jaar en ik voel dat ik nu volwassener ben geworden in mijn spel. Mijn rol als kapitein bij La Gantoise bewijst dat. Het is waar dat, zoals bij Arthur Van Doren (winnaar van de Gouden Stick bij de mannen, red.) die nog maar 23 jaar is, de ideale leeftijd in hockey vrij jong is, maar er resten mijn nog mooie jaren om te verbeteren."

BELGA Alix Gerniers (links).