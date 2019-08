Antoine Kina (23) helemaal geïntegreerd bij hockeymannen: “Ik overwoog om een jaar te stoppen” Werner Thys

20 augustus 2019

08u00 0 EK Hockey Geen druk op de schouders van de Red Lions vanavond. Het duel tegen Wales geldt als ultiem opwarmertje voor de halve finale van donderdag. Al mag het spektakel tegen het nummer 25 op de wereldranglijst natuurlijk wel verzorgd worden. Dat vindt ook Antoine Kina, die in Antwerpen zijn EK-debuut maakt.

Samen met Nicolas de Kerpel is Antoine Kina de enige Red Lion van de huidige kern die voor het eerst op een EK staat. Met ex-Red Panthers coach Pascal Kina als vader, was Kina junior als het ware voorbestemd om Red Lion te worden. Bij Gantoise is Pascal Kina momenteel trouwens clubcoach van Antoine. “Ik kreeg tot mijn dertiende training van mijn vader, mijn hockeyopleiding was dus zeer degelijk”, lacht Kina. “Ik evolueerde ook goed in de jeugdreeksen. Zo mocht ik als 16-jarige reeds bij de nationale U18 spelen. Al garandeert dat natuurlijk geen carrière als Red Lion.”

Belofte Kina werd al snel in de brede kern van de Red Lions opgenomen door bondscoach Shane McLeod, maar viel voor het WK in India uit de selectie. “Eerlijk, ik had dat niet zien aankomen. Dat was een stevige klap”, geeft Kina toe. “Ik overwoog zelfs om een jaar te stoppen en me te concentreren op mijn studies. Al snel bleek de brute pech van Manu Stockbroekx, die in de tweede WK-wedstrijd geblesseerd uitviel, mijn redding. Ik vertrok naar India en mocht er een goede tien dagen later mee de WK-titel vieren. Een ongelooflijk avontuur.”

Ondertussen heeft Kina zich in die mate bij de Lions geïntegreerd dat hij nu reeds een vaste schakel op het middenveld is. “Ik ben tevreden”, zegt Kina. “Ik voel ook dat het team achter mij staat en mijn vertrouwen groeit.”

Kina maakte in Antwerpen indruk in de eerste poulematch tegen Spanje. Hij zorgde voor enkele stevige rushes en de manier waarop hij het vijfde en laatste Belgische doelpunt scoorde was bijzonder fraai. “Nochtans is scoren niet mijn specialiteit”, zegt de Gentenaar. “De bal ging inderdaad mooi binnen. Het was mijn eerste officiële doelpunt voor België. Een geweldig gevoel, zeker voor eigen publiek.”

“Tegen Engeland speelden we zondag, mezelf incluis, niet als collectief. Iedereen liep te veel met de bal. Straks moet we tegen Wales terug aan vertrouwen winnen. Veel scoren en het spektakel verzorgen zou voor ons en het publiek natuurlijk mooi zijn, maar nog belangrijker is dat iedereen genoeg kansen op baltoetsen krijgt.”

“Wat mijn vader van mijn prestaties op dit EK vindt ? Hij was tevreden over mijn wedstrijd tegen Spanje, maar hij maakte al vlug duidelijk dat het belangrijkste nog moet komen. Gaan zweven is uit den boze.”