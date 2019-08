Alix Gerniers uitgerekend in haar 200de wedstrijd Red Panther van de Match: “Mooi dat dit op EK in eigen land gebeurt” Werner Thys

19 augustus 2019

22u33 0 EK Hockey Uitgerekend in haar 200ste wedstrijd voor België werd Alix Gerniers door de HLN-lezers verkozen tot ‘Red Panther van de match’.

“Mijn familie was op de afspraak voor deze jubelwedstrijd”, aldus Gerniers. “Tweehonderd caps dat is toch een kleine mijlpaal. Mooi dat dit op een EK in eigen land gebeurt.”

“In het eerste kwart deden we wat van ons gevraagd werd: snel scoren. We staan nu op één punt van ons doel op dit EK en dat is de halve finale halen. Zelfs groepswinst kan nog. Zoals verwacht wordt het tegen Spanje beslissend. Duels tegen die Spaanse meisjes zijn altijd 50/50. Het wordt spannend.”