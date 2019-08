Alexander Hendrickx verkozen tot Red Lion van de Match: “Goed gevoel richting halve finale” BF

20 augustus 2019

22u32 0 EK hockey De HLN-lezers verkozen Alexander Hendrickx als Red Lion van de Match tegen Wales. Met een omgezette strafcorner brak hij de ban voor een vlotte 6-0-zege – ook in de eerdere twee groepsduels had Hendrickx zo gescoord.

“Strafcorners zijn nu eenmaal belangrijk in het hockey. Ik doe ook oefeningen in de fitness om extra snelheid te creëren waardoor de keeper de bal nog moeilijker kan pakken”, aldus Hendrickx. “Deze trofee betekent voor mij een leuke extra, maar het leukste is dat we gewonnen hebben en de nul hebben kunnen houden zodat we met een goed gevoel van het veld stappen richting de halve finale.”

Daar wacht Duitsland: “Mentaal speelt het in ons voordeel dat we de laatste tijd vaak tegen hen wonnen, maar op het WK was het tegen Duitsland wel een van onze moeilijkste wedstrijden. We zullen ons beste hockey op de mat moeten leggen om hun talent te ontmantelen.”