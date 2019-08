Aanvoerder Thomas Briels: “We hebben voor elkaar gevochten” GVS/TLB

24 augustus 2019

23u46 0

Aanvoerder Thomas Briels leidde de Red Lions nu ook naar de Europese titel. En daar was de ervaren rot uiteraard trots op. “Vooral de manier waarop we gewonnen hebben, maakt me blij. We hebben echt voor elkaar gevochten en konden eigenlijk niet verliezen vandaag”, aldus Briels voor de microfoon van VTM Nieuws. Bekijk zijn volledige reactie in bovenstaande video.