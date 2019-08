2-0! Red Lions zwoegen tegen Engeland, maar zitten na goals Boon en Hendrickx al in halve finales op EK ODBS

18 augustus 2019

19u25 0 EK hockey Van een leien dakje liep het zeker niet, maar de Red Lions hebben ook hun tweede partij op het EK gewonnen. Na 5-0 tegen Spanje, 2-0 tegen Engeland. Boon en Hendrickx troffen raak, maar aan de overkant hield doelman Vanasch samen met Dame Fortuna België recht in een erg netelig derde kwart. Eind goed, al goed en de Lions mogen zich nu al opmaken voor de halve finales. Terwijl de laatste groepsmatch tegen Wales nog van weinig tel is, zitten de Engelsen in vieze papieren.

Neen, echt overtuigen deden de Belgen niet tegen een stug Engeland. Daarvoor speelde het te slordig en zorgde een stug Engeland, dat na de draw tegen Wales met het mes op de keel speelde, voor een gesloten partij. Maar dat de Lions ook in moeilijke omstandigheden het pleit naar zich toe trekken, wijst op hun klasse en ervaring. Alleen in het tweede en het vierde kwart konden de Lions hun wil opleggen, met goals van Boon en Hendrickx tot gevolg. Die eerste werkte in de rebound heel handig binnen, die tweede pakte op strafcorner uit met een kanonskogel van jewelste.

Maar tussen die twee sterkere Belgische periodes was het dikwijls alle hens aan dek. Vanasch deed zijn bijnaam van ‘The Wall’ eens te meer alle eer aan en stond pal, terwijl de Lions ook geluk hadden toen een Engelse strafcorner verlengd werd tegen de deklat. Oef. In de halve finales, mogelijk tegen Nederland of Duitsland, zal het beter moeten.

De eerste twee van de groep stoten door naar de halve finales. De halve finales en finale staan op donderdag 22 en zaterdag 24 augustus op het programma. De Europese kampioen verovert een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

De wereldkampioenen van bondscoach Shane McLeod mikken in Antwerpen resoluut op de Europese titel. De Lions waren er in het recente verleden tweemaal kortbij. In 2013 verloren ze in Boom de finale van Duitsland, in 2017 was in Amsterdam gastland Nederland te sterk in de eindstrijd.

