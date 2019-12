‘Tien jaar terug moest je de mensen nog uitleggen wat hockey was, nu niet meer’ Red Lions halen Nationale Trofee van Sportverdienste op in Brusselse stadhuis Valerie Hardie

18 december 2019

15u10 0 Hockey Een trotse kapitein Thomas Briels, geflankeerd door de andere Red Lions, nam vanmiddag in het Brusselse stadhuis de Nationale Trofee voor Sportverdienste in ontvangst. De nationale hockeyploeg kreeg die prestigieuze prijs voor hun goud op het EK, minder dan een jaar nadat ze ook al goud op het WK wonnen. Op de erelijst volgen ze gymnaste Nina Derwael op.

Het was dag op dag één jaar geleden dat de Red Lions terug in het Brusselse stadhuis gefêteerd werden. Ook voor Briels was het de eerste keer dat hij terug in Brussel was, vertelde hij. “Dat is een dag die ik van mijn leven niet vergeet: 8.000 man op de Grote Markt, twee dagen nadat we het WK wonnen. Dat was één grote roes. Ik krijg er kippenvel van telkens ik de foto’s en beelden van die dag terug bekijk.”

Toen pronkten jullie met de Wereldbeker op het balkon van het stadhuis, vandaag haalden jullie de Nationale Trofee voor Sportverdienste op. Wat betekent die voor jou?

“Het is een stukje sportgeschiedenis, hé. Onze naam staat nu op een trofee gegraveerd waar ook andere grote namen uit de Belgische sport op staan en dat neemt niemand ons nog af. We wilden geschiedenis schrijven en met zo’n prijs krijg je toch waardering voor het harde werk. Het is ook zestig jaar geleden dat een andere generatie van hockeyers die trofee kreeg. Ik hoorde dat er zo’n vijftal van die oud-spelers aanwezig zijn, da’s wel plezant. De prijs van Ploeg van het Jaar kregen we al drie keer, en da’s ook mooi, maar ik las dat dit toch de meest prestigieuze is. Als ik zie wie er in de jury zit (onder meer ex-sporticonen zoals Eddy Merckx, Paul Van Himst, Ingrid Berghmans, Kim Gevaert, Dominique Monami en Jean-Michel Saive, red.), dan is het toch een hele eer om die te mogen ontvangen.”

Veel tijd om te genieten krijgen jullie niet. In januari trekken jullie al voor een maand down under om de Hockey Pro League te spelen.

“Klopt, maar nu kregen we wel even tijd om uit te blazen want de afgelopen zes maanden was het non-stop. We kregen nooit meer dan drie dagen vrij na elkaar. Na het WK in India volgde onmiddellijk de Pro League en de competitie, daarna begon de voorbereiding op het EK en terug de competitie - het doet goed om even op adem te kunnen komen, want vanaf januari is het één rechte lijn richting Tokio. De trainingen met de nationale ploeg worden opgeschroefd - het zal zeker niet rustiger worden. Er zal de komende maanden niet veel tijd zijn voor familie en vrienden. Daarom profiteer ik er nu volop van. We kregen allemaal wel een individueel loop- en fitnessprogramma mee, maar voorts doet het even goed om niet elke dag een stick te moeten vasthouden.”

Hoe motiverend is al dat goud en al die prijzen? Of riskeer je net wat verzadigd te raken?

“Dat gevaar bestaat niet, denk ik. We weten wat het betekent om te verliezen. Dat zijn niet de leukste periodes en dan zijn er altijd wel jongens bij die aan stoppen denken, zoals net voor de Spelen van Rio. Ik ben er zeker van dat die trots zijn op wat wij allemaal bereikt hebben, maar het zal ook wel zuur aanvoelen dat ze nét te vroeg zijn gestopt. Maar al die overwinningen en dat succes maakten net dat de groep nog hechter is geworden en dat geeft zin in méér - je wil er deel van uitmaken. We zijn er ons ook allemaal van bewust dat we nog een stapje hoger zullen moeten zetten als we in Tokio goud willen winnen.”

Opvallend hoe jullie àllemaal over dat olympisch goud spreken. Jullie steken je niet weg.

“Als je olympisch zilver wint, goud op het WK en het EK, dan kan je toch niet zeggen dat je voor een vijfde of zesde plek gaat, of zelfs voor een olympische medaille? Dat goud is het laatste stukje dat ontbreekt. Uiteraard is het ‘makkelijker’ als je minder druk op jezelf legt, maar het grote doel is echt om nog dat kleine stukje geschiedenis te schrijven. Ons zelfvertrouwen is groot en dat zeg ik zonder arrogant te willen zijn. We beseffen dat we hard moeten trainen om een kans te maken, maar we zijn op de goede weg en als iedereen zijn job blijft doen, dan weten we dat we een moeilijk te kloppen team zijn.”

Wat maakt de Red Lions zo moeilijk om te verslaan?

“We spelen al lang samen en dat maakt van ons een hecht collectief. We spelen voor elkaar en als iemand een individuele fout maakt, dan zal een ander er alles aan doen om dat te corrigeren. Voorts beschikken we natuurlijk over uitzonderlijke talenten als Vincent Vanasch en Arthur Van Doren - we hebben het geluk dat er zoveel kwaliteit in het team zit. Maar net het collectief is wat de mensen aanspreekt en inspireert om ons te steunen. Vraag naar de naam van een individuele speler en ze weten er misschien geen, maar de Red Lions kennen ze wel.”

Is het zo dat jullie successen een boost gaven aan het ledenaantal?

“Zeker en vast. Dat is op acht jaar tijd met zo’n vijftig procent toegenomen. Vroeger waren het vooral kinderen van familieleden die zich inschreven, terwijl je nu hoort dat er steeds meer kinderen bij zijn wiens ouders niks met hockey te maken hebben. Het is wel leuk om te beseffen dat wij zo’n impact hebben, dat wij met onze resultaten het hockey op een positieve manier in de picture kunnen brengen. Toen ik in 2006 begon, moest je mensen nog uitleggen wat hockey was. Dat het niet op ijs maar op kunstgras werd gespeeld. Dat is nu niet meer nodig, als je weet dat meer dan één miljoen mensen naar onze olympische hockeyfinale keken... Dat had ik tien jaar geleden nooit durven denken.”