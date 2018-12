“De Mug” en halve Argentijn die een ploegmaat tien tanden uitsloeg: deze Nederlanders hebben we vandaag achter onze kiezen gestoken DMM

16 december 2018

08u00 5 EK Hockey Een ouderwetse Derby der Lage Landen moest in India over de wereldtitel in het hockey beslissen. De Red Lions kennen we intussen, maar welke Nederlanders hebben onze hockeyers geklopt voor eeuwige roem?

Een thriller van jewelste in de finale, maar ook in de halve finale van het WK hockey in Bhubaneswar. Nederland schakelde daarin Australië uit na shoot-outs. Oranje slikte in de allerlaatste seconden nog de gelijkmaker, nadat het eerder in de partij 0-2 was voorgekomen. In de shoot-outs kantelde de wedstrijd even in het voordeel van de Australiërs, maar de sleutelspelers bij Nederland kweten zich daarna wel perfect van hun taak. Onze noorderburen staan zo opnieuw in de finale van het WK nadat ze vier jaar geleden in eigen land zilver behaalden. Wie zijn die spelers die we straks in de gaten moeten houden? Een korte voorstelling aan de hand van de Nederlandse basiself in de halve finale tegen Australië:

Pirmin Blaak

Was er vier jaar geleden al bij in eigen land en nu opnieuw het absolute sluitstuk. Stopte de beslissende Australische poging in de shoot-outs en keept in het dagelijks leven voor hockeyclub Oranje-Rood. Is vernoemd naar de Zwitserse skiër Pirmin Zurbriggen. 30 lentes jong.

Sander Baart

Geboren in Edegem en grootgebracht in Antwerpen. Zoon van een Nederlandse vader en een Belgische moeder. Speelt als enige Nederlander in Belgische loondienst bij Braxgata. Net als Blaak 30.

Glenn Schuurman

Op zijn 27ste ook al enkele jaren een vaste waarde bij de Oranje-verdediging. Was er bij op de Olympische Spelen in Rio waar Nederland net een medaille miste. Speelt in clubverband voor Bloemendaal.

Mink van der Weerden

Het alfamannetje en strafcornerspecialist bij uitstek. Zorgde in 2015 voor een record in de Nederlandse competitie door zes keer in één wedstrijd het net te doen trillen. Intussen ook dertiger. Bij de nationale ploeg sinds 2010.

Lars Balk

Nederlander van de jongere generatie. Is 22 jaar en studeert in Utrecht. Speelt zijn eerste WK-eindronde voor Oranje. Bijgenaamd ‘de Mug’ omdat hij zijn tegenstander geen halve meter loslaat. Pure verdediger.

Valentin Verga

Ook een ervaren pion met zijn 29 lentes. Werd geboren in Buenos Aires en is een halve Argentijn. Plantte in competitieverband zijn stick ooit - per ongeluk - tegen het hoofd van ploegmaat Seve van As, die daarbij tien tanden verloor.

Billy Bakker

De kapitein en aanvallende middenvelder van 30. Staat bekend om zijn vernietigende backhand en overzicht. Speelt net als veel andere ploegmaats ook in de Nederlandse hockeycompetitie. Sinds 2012 de grote man bij de Amsterdamse Hockey & Bandy Club.

Mirco Pruyser

Aanvaller die makkelijk scoort. Speelde zijn eerste interland pas vier jaar geleden. Scoorde in 91 wedstrijden voor Oranje wel 54 keer. Heeft samen met Billy Bakker een bedrijfje dat spitsentrainingen geeft onder de naam BP college.

Jeroen Hertzberger

Groeide op in Oostenrijk en maakte deel uit van de jeugdacademie van voetbalclub Austria Wien. Stopte met voetballen om hockeyspeler te worden. Mét succes. Heeft op zijn 32ste intussen een flinke staat van dienst met meer dan 200 wedstrijden voor de nationale ploeg. Is er al bij sinds 2007.

Robbert Kemperman

Een van de allerbesten ter wereld. In 2007 met een leeftijd van zeventien jaar en bijna elf maanden de op één na jongste debutant ooit bij Nederland. Heeft een puntgave techniek.

Thierry Brinkman

Studeert Rechten aan de Universiteit van Utrecht. Is met zijn 23 jaar één van de jonkies in de selectie. Scoorde bij zijn debuut als Oranje-aanvaller. Is de appel die niet ver van de boom valt: vader Brinkman won alles wat er te winnen viel met Nederland en speelde meer dan 300 interlands.

Verder nog in de Nederlandse selectie: Tristan Algera, Seve van Ass, ,Thijs van Dam, Martijn Havenga, Bjorn Kellerman, Joep de Mol, Sam van der Ven en Floris Wortelboer